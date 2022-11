Un ejemplo de lucha y resistencia

La Asociación de ex detenidos desaparecidos emitió un comunicado en el que destacó la lucha y la valentía de Hebe de Bonafini a lo largo de toda su vida. Madres de Plaza de Mayo es un ejemplo “para nuestro pueblo y para todos los pueblos oprimidos del mundo”.

A continuación, el comunicado completo:

Murió Hebe de Bonafini. Hebe fue ejemplo de lucha contra la dictadura y enfrentó las maniobras de impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín y los indultos de Menem.

El ejemplo de lucha contra la dictadura y de resistencia ante el genocidio que encarnan las Madres de Plaza de Mayo es marca imborrable para nuestro pueblo y para todos los pueblos oprimidos del mundo.

Con el ejemplo y la persistencia en la lucha de las madres decimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a todos los genocidas. Justicia por todas y todos las y los compas.