La FIFA anunció este domingo la terna arbitral para el debut de Argentina ante Arabia Saudita, el martes a las 7, encabezada por el esloveno Slavko Vincic, quien estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic.

Vincic, quien a los 42 años debutará en una Copa del Mundo, es árbitro FIFA desde 2010 y dirigió en el Mundial Sub 17 de 2017 y en el Sub 20 de 2019. Además, viene de ser el juez principal de la final de la última Europa League, ganada por el Eintracht Frankfurt de Alemania, en donde juega el colombiano Rafael Borré.

Pero sobre todas las cosas, Vincic saltó a la fama internacional en mayo de 2020 cuando, en plena pandemia de coronavirus, lo encontraron en lugar y momento equivocados. El árbitro participaba de una "reunión" en Bosnia y Herzgovina cuando la policía local irrumpió en la escena y apresó a los presentes, entre los que había nueve mujeres y 26 hombres.

14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego y dinero en efectivo fueron secuestrados del lugar por las autoridades en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas, prostitución y proxenetismo.

"Además de ser árbitro de fútbol, ​​tengo mi propia empresa desde hace muchos años. Estaba en un viaje de negocios, asistí a una reunión de negocios con mis socios comerciales y después de esa reunión también respondí a la invitación que resultó ser mi mayor error en la vida y lo lamento", explicó por entonces el árbitro al medio esloveno 24UR.



"No me di cuenta de estas cosas para nada, excepto después, cuando la gente, cómo se llama... Cuando los detuvieron, vimos que eran algunas personas que simplemente no pertenecían a este entorno", respondió Vincic sobre las drogas y las armas de fuego.



El árbitro después aclaró fue interrogado sólo como testigo del hecho, que no "conocía a ninguno de los sospechosos" y que fue liberado de inmediato.

Así las cosas y ahora en Qatar, Vincic impartirá justicia en Arabia Saudita-Argentina. Entre sus varios asistentes también estarán el cuarto árbitro senegalés Maguette N'diaye, mientras que en el VAR trabajarán Paulus Van Boekel, de Países Bajos, y Bastian Dankert, de Alemania.

Por último, el control del offside estará a cargo de Abdelhak Etchiali, de Túnez, junto con el español Ricardo De Burgos.