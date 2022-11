El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "no se sabía hasta el final" de la administración de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía "que se estaba refinancianciando" la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en vez de una “restructuración”.

"Hay que diferenciar refinanciación de restructuración. Hasta determinado punto donde Martín (Guzmán) llevaba la negociación y buena parte del gobierno hasta el Presidente, comprendían que de lo que se trataba era de reestructurar la deuda que había tomado (Mauricio) Macri", manifestó Kicillof en declaraciones radiales.

Y continuó: "Esto es renegociar los pagos. Pero en un momento se supo, sorpresivamente, que no se trataba de eso, de cambiar el cronograma y los montos, en definitiva las condiciones de eso impagable; sino que de repente nos enteramos que se trataba de un nuevo prestámo para pagar el de Macri. Un nuevo crédito con nuevas condiciones. Eso es refinanciar. Y esa es la mentira que nos ocultó el exministro. No lo sabíamos".

"Eso no lo sabía el Presidente, no lo sabía Cristina, no lo sabía el Congreso. Lo cual resulta de suma gravedad. Hoy Massa contó que Guzmán le dijo vota esto así o vamos al default", remarcó.

Por otro lado, el gobernador opinó que “las negociaciones estuvieron mal encaradas desde el principio” y que todo acuerdo con el FMI "es malo" .

“Este acuerdo es malo. Probablemente todo acuerdo con el FMI sea malo. Pero se trató de mostrar lo contrario”, indicó.

De esta manera, el mandatario bonaerense se refirió al extitular del Palacio de Hacienda, luego de que reapareciera públicamente. En este contexto, Guzmán comentó sobre el acuerdo por 44.000 millones de dólares tomados por el gobierno de Cambiemos y las supuestas complicaciones para su restructuración, en el medio de las tensiones con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Consultado por si vio la entrevista, Kicillof señaló: "Mirá, no la vi, pero leí fragmentos, no me gustó nada, me pareció más bien lamentable". En esta línea, opinó que la salida de Guzmán fue "un hecho que produjo una inestabilidad enorme".

"La salida de Guzmán fue un hecho que produjo una inestabilidad enorme. No sé si voluntaria o involuntariamente. Creo que dijo que era para evitar una corrida mayor, pero bueno, si era para eso indudablemente lo logró porque fueron semanas y semanas de muchísima estabilidad ocasionada por una salida intempestiva", cerró.