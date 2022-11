Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino que debutará ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, aseguró este lunes que se siente "muy bien físicamente" y que llega "en un gran momento" a este campeonato.

"Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. Entrené diferenciado porque tenía un golpe y por precaución, nada raro. No tengo ningún problema", declaró Messi en la conferencia de prensa previa al debut. De esa manera terminó de despejar todas las dudas que se generaron a partir del sábado, cuando se ausentó en un entrenamiento por precaución.

En ese sentido, el capitán de la Selección Argentina destacó que su preparación no se trastocó en relación a lo que hizo en otras oportunidades. "No hice nada especial para este Mundial, me cuidé como siempre en mi carrera. Creo que es mi último Mundial, la posibilidad de concretar ese sueño que todos tenemos", explicó el crack.

En cuanto a las expectativas del debut, Messi repitió una y otra vez que esta en una etapa en la que disfruta mucho más de todo lo que rodea a la competencia. "Me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos", remarcó el astro en referencia al estreno del martes ante Arabia Saudita.



En los últimos días se conocieron diferentes testimonios de protagonistas como Neymar o Luis Enrique, que sacando la obvia preferencia por su selección, se manifestaron en favor de que Messi se pudiera consagrar campeón del mundo. Lo mismo ocurrió con muchísimos aficionados de diferentes partes del mundo. Por eso, Messi se mostró especialmente emocionado. "Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina quiera que salgamos campeones por mí. Siempre recibí cariño y esto es una muestra más de eso. Me pone muy feliz que haya gente que desee lo mismo que yo", explicó el astro, que destacó que el haber ganado la Copa América cambió el ánimo del equipo y de la hinchada.

Messi se mostró de muy buen ánimo antes del debut. (AFP)

"No sé si llegamos mejor que en otros Mundiales pero haber ganado la Copa América descomprimió mucho y la gente disfruta más. Es un grupo muy similar al de 2014. Está bueno llegar de esta manera porque da confianza cuando salís a jugar", analizó Messi.