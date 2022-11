Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, integrante del Grupo de la Iglesia de la Santa Cruz y una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, se refirió este lunes sobre la muerte de la presidenta de la organización de Derechos Humanos, Hebe de Bonafini, y aseguró que es una pérdida que “duele en el cuerpo”.



“Mi Hebe es la Hebe que se dio cuenta de que la lucha de sus hijos, y digo la lucha de los 30 mil, era la lucha por construir un mundo mejor. Ella abrazó esa lucha. Hebe es la Hebe que le faltó el respeto a los poderosos. La rebelde, la contestataria”, dijo, envuelta en emoción, Careaga por Mediodía 750.

La militante por los Derechos Humanos destacó la posición de Hebe, siempre “sublevada ante cada injusticia”. “Ella luchó por saber lo que pasó con sus hijos para que nunca más sucediera lo que sucedió. Ella supo que la lucha de sus hijos era por una sociedad más justa. Ella continuó la lucha de sus hijos e hijas. Eso me conmueve profundamente. Supo interpretar esa generación diezmada”, añadió.

Luego, Careaga apuntó: “La última campaña que hizo en la radio de las Madres fue para comprar chocolates por el Día del Niño. Ella decía que la revolución se hace todos los días pensando qué se puede hacer por el otro. La vamos a extrañar. Nos va a faltar su palabra irreverente”.

Por AM750 Careaga recordó la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, el episodio de Alfredo Astiz, y aseguró que ellas “con sus pañuelos blancos le ganaron a los fusiles de la dictadura”.

“Le pusieron un punto. No pudieron con Hebe, porque se resistió, porque sabía. Hebe era la audacia, la rebeldía. Tanto nos hace falta en este momento, donde parece que nos tenemos que mover dentro del status quo”, comentó.

Y finalizó: “No puede ser que ellos haga todo lo que quieran, nos hagan semejantes cosas como el atentado a Cristina, y estamos como en un impasse. Yo creo que no es tarde para eso. No pudieron con ella y no van a poder con nosotros y nosotras”.