Tras conocerse la noticia sobre la muerte del músico cubano, muchos decidieron evocar su recuerdo en las redes. Algunos líderes del mundo se pronunciaron desde sus cuentas oficiales. Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, tuiteó: “El mundo de la música y la cultura latinoamericana y caribeña ha perdido a un grande de la trova, al maestro y cantautor Pablo Milanés. Sus hermosas letras y su canto trascenderán a la inmortalidad. Mis condolencias a sus familiares y a todo el pueblo cubano”. El presidente español Pedro Sánchez declaró: “Pisaremos las calles nuevamente y lloraremos a los ausentes en tu nombre. La música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros. Puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación. Eternamente en nuestra memoria”. Mientras que el líder de Colombia, Gustavo Petro, condensó el dolor en dos frases: “Se ha ido Pablo Milanés. El arte abandona a la música”.



También se expresaron artistas de distintos puntos del globo. La cantante cubano-española Omara Portuondo comunicó: “Mi hijo me acaba de dar la triste noticia que ha fallecido Pablo Milanés. Mi hermano menor querido. Qué dolor tan grande para mí. Me lo presentó Aida Diestro, directora del cuarteto D’Aida, y desde entonces fuimos amigos y hermanos. Pablucho, como te decía, estarás en el corazón de cada cubano por siempre, en el corazón mío y de mi familia”. Desde la página oficial del dúo cubano Buena Fe compuesto por Israel Rojas y Yoel Martínez pronunciaron: “Adiós maestro Pablo Milanés querido. Te quedas eternamente en nuestros corazones. En la música maravillosa que nos legas. En el cariño y el respeto que siempre nos prodigaste. En el compromiso con el arte de la canción. En el amor por la belleza. GRACIAS POR TANTO. A Nancy, a sus hijas e hijos, a toda la familia, nuestras condolencias más sentidas”.

Desde España Ismael Serrano escribió: “Se fue Pablo Milanés. Qué tristeza. Soy lo que soy gracias a su música. Cuántas cosas he aprendido escuchándolo… Su poesía siempre me acompañará. Eternamente”, y compartió en sus redes un video grabado en 2019, en homenaje a los estudiantes que por aquel entonces protestaban en las calles de Santiago de Chile.

Otra de las artistas que optó por compartir un video fue la peruana Tania Libertad, quien posteó una versión de “El primer amor” junto al músico y agregó: “Partió un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo; PABLO MILANÉS, así, con Mayúsculas. Te vamos a extrañar Querido Pablo. Buen viaje. Te abrazaré y te cantaré siempre”. “Se nos ha ido Pablo Milanés. Cuba y el mundo entero te extrañaremos mucho. Te llevas mi admiración y respeto”, expresó Raphael, y su compatriota Alejandro Sanz tuiteó: “Querido Pablo, me da coraje que te hayas ido pero tanta felicidad que hayas estado. Gracias por tu música”. A nivel nacional, el actor Miguel Ángel Solá le dedicó un texto desde su muro de Facebook: “Un noviembre idiota, cruel y equivocado se nos lleva los sonidos de los sueños más bonitos del siglo veinte. Hace días: Gal Costa; hace horas: Pablo Milanés. Me duele el pecho, me afloja el ánimo, me llora el dedo que escribe esto. ¿Por qué será tan mortal la belleza?”.