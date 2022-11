La empresa privada SpaceX y la NASA suspendieron este martes el lanzamiento de la misión CRS-26 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), para llevar material para investigaciones científicas, suministros y equipos, a la tripulación de ese laboratorio espacial. Se reprogramó para este sábado.

A punto para su lanzamiento, los ingenieros a cargo decidieron cancelar el despegue del cohete Falcon 9 y la nueva cápsula Dragon acoplada a las 15.54 hora local (20.54 GMT) por razones meteorológicas, según informó SpaceX.

"Debido al clima desfavorable, nos retiramos del lanzamiento de CRS-26 de hoy", señaló en Twitter la empresa del magnate Elon Musk, que sirve a la NASA como proveedor de cohetes y naves espaciales para diversas misiones.

SpaceX también informó que la próxima oportunidad para el lanzamiento de esta misión se reprogramó para el sábado 26 de noviembre, a las 14.20 hora local (19.20 GMT).

Un kit para tomar muestras de sangre y materiales para plantar tomates

Una de las cargas a bordo de la cápsula Dragon es el kit "Moon Microscope" para "diagnóstico médico en vuelo", que incluye un microscopio portátil de mano y un pequeño dispositivo autónomo de tinción de muestras de sangre, detalló la NASA.

Esto permitirá a los astronautas recolectar y teñir una muestra de sangre, obtener imágenes con el microscopio y transmitirlas a Tierra, donde un equipo de cirujanos las utilizará para diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos,.

La nave Dragon de SpaceX también llevará suministros y equipos para la tripulación de la Expedición 68 instalada en la EEI, incluido el conjunto de paneles solares de despliegue iROSA, que se prevé queden instalados en el exterior de la EEI durante las caminatas espaciales programadas para finales de noviembre y principios de diciembre.

La cápsula espacial también llevará materiales para realizar un estudio que cultivará tomates enanos como parte de los esfuerzos para crear un sistema continuo de producción de alimentos frescos en el espacio, indicó la NASA.

Según lo previsto, la Dragon, que por primera vez vuela al espacio en apoyo a la misión CRS-26, al igual que las anteriores, se acoplará de forma autónoma a la EEI a su llegada.

Luego del despegue desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, la primera etapa de Falcon 9 aterrizará en la plataforma no tripulada "Just Read the Instructions" en el Océano Atlántico, una práctica que mantiene SpaceX para recuperar sus cohetes.