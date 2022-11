Una mujer que afirma haber sido presionada a abortar por el candidato conservador al Senado Herschel Walker lo desafió hoy a dialogar cara a cara y negar la acusación antes de las elecciones del 6 de diciembre en la que el estado sureño Georgia definirá su segundo representante a la cámara alta en segunda vuelta.



El candidato a senador, un astro retirado del fútbol americano que hizo de la guerra al aborto uno de los puntos centrales de su campaña, negó incluso conocer a la mujer.



"Quedé en shock cuando negaste conocerme, estuvimos juntos por seis años. Conociste a mis padres", dijo entre lágrimas la mujer, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles.

"¿Estás dispuesto a cualquier cosa, incluso mentirles a los votantes en Georgia para volverte senador? ¿Te atreves a verme cara a cara y decirme que no me conoces y que esto es mentira?", agregó.



Walker pertenece al Partido Republicano y es apoyado por el expresidente Donald Trump.



El 6 de diciembre se medirá de nuevo en las urnas con el demócrata Raphael Warnock, luego de que ninguno de los dos obtuviera más de la mitad de los votos en los comicios del 8 de noviembre.



La mujer sostiene que mantuvo una relación extramatrimonial con el entonces jugador de los Cowboys de Dallas desde 1987 hasta 1993, cuando descubrió que estaba embarazada.



Dice que él la presionó a abortar, y que cuando ella dio marcha atrás en la clínica, Walker la llevó personalmente, pagó por el procedimiento y esperó en el automóvil hasta el final para llevarla a casa.



El exdeportista de 60 años fue acusado en octubre por otra mujer que afirmó haberse sometido a un aborto por presión de él en 2009.



Walker, cuya campaña estuvo plagada de escándalos personales, incluyendo violencia doméstica y el reconocimiento de tres hijos extramatrimoniales, niega esto también.



"Me iba a llevar esto a la tumba", dijo la segunda acusadora hoy.



"Pero después de que la primera mujer lo acusara en octubre, lo escuché decir en televisión que nunca le había pedido a nadie abortar, y yo sabía que estaba mintiendo; necesitaba hablar", subrayó.



La mujer, acompañada por la abogada Gloria Allred, mostró fotos y cartas, y reprodujo mensajes de audio en los que se escucha a un hombre que ellas afirman es Walker declararle su amor.



Allred sostuvo que si Walker no responde al desafío, "es justo para los votantes en Georgia concluir que esta acusadora dice la verdad y que tú no eres transparente ni honesto con los votantes en Georgia".