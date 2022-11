La Universidad Nacional de Rosario a través de la Usina de Datos, un centro de producción y análisis de datos conformado por un equipo interdisciplinario, presentó ayer los resultados de la primera Encuesta de Hogares Rosario (EHR). Se trata de una encuesta multipropósito realizada a través de un muestreo complejo, que garantiza que la fracción de hogares encuestada sea representativa del conjunto de hogares de la ciudad. El trabajo aporta datos relevantes relacionados a los tipos de hogar, vivienda y régimen de tenencia, condiciones habitacionales, tenencia de animales, lugar de nacimiento, personas migrantes, personas con dificultades de largo plazo, acceso a las tecnologías en el hogar, educación, barrio y cercanías de la vivienda, ambiente, estrategias del hogar y coberturas de salud. Su principal objetivo, plantearon, es la construcción de una fuente primaria de datos que permita estimar y caracterizar, entre otros, aspectos demográficos, sociales, económicos, culturales, de la población y los hogares rosarinos.

"Es la primera vez que se hace un estudio de este tipo desde la Universidad Pública para Rosario. Los resultados del informe son un insumo para el diagnóstico y la elaboración de políticas públicas", subrayó el rector Franco Bartolacci, para luego adelantar que le enviará una copia del trabajo al intendente Pablo Javkin. "La encuesta tiene un triple impacto: La necesidad de producir información real sobre nuestra ciudad que no está o está desactualizada, aportar a la construcción de las políticas públicas locales, y robustecer el sistema nacional de datos públicos", señaló a su turno el director de Investigaciones Interdisciplinarias, Agustín Prospitti.

El informe fue presentado en la sede Gobierno de la UNR por Bartolacci y Prospitti, quienes estuvieron acompañados por la secretaria del Area de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, Elena Gasparri, la coordinadora general de la Usina de Datos, Paula Durán, y la encargada de la coordinación estadística, Lucía Andreozzi. Allí destacaron que Rosario -según proyecciones oficiales tiene más de 1 millón de habitantes en alrededor de 370 mil hogares- no cuenta con información estadística sistemática y representativa de toda su población, más allá de la producida por el sistema estadístico nacional (Censos, Encuesta Permanente de Hogares) y local a través de los anuarios estadísticos municipales. Además, no está diferenciada de otras localidades pequeñas y con perfiles disímiles incluidas en el aglomerado Gran Rosario.

La EHR, que como subrayó Durán es "la punta del iceberg de un montón de posibilidades", posibilitará contar con información estadística relevante a nivel subnacional para construir indicadores desarrollados de acuerdo a las particularidades de su territorio. La muestra seleccionada relevó 1070 viviendas de la ciudad en un período de 12 semanas durante el último trimestre del 2021, pero desde la concepción del proyecto pasaron más de dos años.

Tipos de hogar. En Rosario, 3 de cada 10 hogares se conforman por personas que viven solas. Entre los hogares multipersonales se destacan los conformados por parejas con hijos/as (30%), mientras que el resto se distribuye entre parejas sin hijos/as (16%), hogares extendidos (13%) y hogares sin cónyuge con hijos/as (11%). Entre los hogares con jefatura masculina predominan aquellos compuestos por parejas con hijos/as. En cambio, en el caso de las unidades de convivencia con jefaturas femeninas predominan los hogares unipersonales seguidos por los de mujeres sin cónyuge con hijos/as.

Tipos de vivienda y régimen de tenencia. La mayor parte de los hogares, el 58%, son propietarios de la vivienda y el terreno que habitan, mientras que un 32% son inquilinos. Y según el tipo de vivienda, los datos muestran que de cada 3 hogares, 2 viven en casas y 1, en departamentos. El hacinamiento afecta al 6% de los hogares y abarca al 12% de la población.

Condiciones habitacionales del hogar. El 76% de los hogares rosarinos tienen una condición de saneamiento adecuado; es decir, que poseen baño de uso exclusivo dentro de la vivienda o el terreno, con descarga de agua a red pública. El 35% de los hogares tiene alguna privación en materia de acceso a servicios públicos (gas natural, agua de red, y/o cloacas). Entre los principales indicadores que determinan estas carencias se encuentran un 26% de hogares que usan gas en garrafa y un 19% no tiene desagüe a red pública (cloaca). El acceso a estos servicios no solo depende de la existencia de redes en las inmediaciones de la vivienda, sino también de que, en caso de que existan, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias correspondientes.

Acceso a tecnología (en el hogar). El 84% de los hogares posee acceso a internet; sin embargo, sólo el 63% cuenta con una computadora/ notebook/netbook.

Barrio y cercanías de la vivienda. El 92, 3% identificó las paradas de colectivos urbanos, el 82, 1% las farmacias, el 76,8% plaza o parque, el 77,3% la escuela primaria, el 61,4% el centro de salud u hospital, un 43,5% centro de deportes y/o clubes deportivos. De modo contrario, refirieron desconocer la ubicación de espacios comunitarios-culturales, entre ellos, un 27% identificó un espacio de arte y cultura. Además, la encuesta arrojó que el 99,1% de los hogares posee alumbrado público en la cuadra de su vivienda de residencia, el 92,5% cuenta con servicio de recolección de residuos municipal, el 94,2% tiene calle pavimentada, y el 86,7% cuenta con desagües cloacales.

Cobertura de salud. Cada 10 personas, 7 tienen obra social (incluye PAMI) y/o prepaga, mientras que 3 disponen únicamente de cobertura pública. El 61% de los niños, niñas y jóvenes de hasta 17 años posee cobertura de salud a través de una obra social o prepaga. Este tipo de cobertura aumenta con la edad y alcanza al 96% de las personas mayores de 64 años. Al ser consultados por el servicio de salud al que concurre en caso de una emergencia, el 55,3% se dirige a clínicas y sanatorios, el 24% al centro de salud más próximo, un 12,3% a los hospitales públicos, y el 6,8% recurre llama al servicio de emergencia.

Educación. El 23% de la población mayor de 17 años tiene un título terciario o universitario y un 19,9% no lo completó. El 22,2% tiene el secundaario completo y el 13,3 incompleto. El 14,1% primario completa y un 7% primario incompleto (incluye educación especial y sin instrucción) . Si se analiza el nivel educativo de las personas mayores de 24 años, un 28,3% tiene el nivel superior completo. Asimismo un porcentaje similar, el 27,5% tiene el nivel primario completo o secundario incompleto.

UNR. Otro dato que se destacó ayer durante la presentación es que entre las personas mayores de 17 años, el 14% manifiesta estudiar, o haber estudiado, en la UNR. Entre los hogares, un 23% cuenta con al menos un integrante que señala asistir, o haber asistido, a la UNR.

Estrategias del hogar. Los hogares rosarinos viven fundamentalmente del trabajo. El 77,5% poseen entre sus fuentes de ingresos el trabajo remunerado. Por su parte, un 18% de las unidades de convivencia no tiene ingresos laborales pero cuentan con haberes provenientes de jubilaciones y/o pensiones. Sólo el 4% no percibe ninguna de estas remuneraciones y vive de otros ingresos provenientes de subsidios, cuotas alimentarias o ayudas de personas que no viven en el hogar, ahorros o préstamos.

Lugar de nacimiento y personas migrantes. Los hogares en Rosario se distribuyen entre aquellos donde todos sus miembros son rosarinos (60%) y los que tienen uno o más integrantes nacidos fuera de Rosario (40%). Según la EHR, 2 de cada 10 hogares tienen entre sus integrantes alguna persona que no vivía en Rosario 5 años atrás. En su mayoría se trata de migración interna, personas llegadas de otras localidades de Santa Fe u otras provincias.

Personas con dificultades de largo plazo. El 16% de los hogares se compone de al menos un integrante con alguna dificultad de largo plazo.

Tenencia de animales. Por primera vez se realizó un relevamiento de perros y/o gatos por cada 10 hogares según distrito, arrojando como resultado 16 perros/gatos cada 10 hogares del distrito Sudoeste, 15 en el distrito Oeste, 13 en los distritos Sur, Norte y Noroeste, y 6 en el distrito Centro. En total, 41 perros y gatos cada 100 personas.

Ambiente. El trabajo relevó los principales problemas ambientales en los barrios. El 13% de los hogares se refirió a las plagas, sobre todo palomas, un 12, 1% a la quema de basura, pastizales o neumáticos, y el 11% a los basurales a cielo abierto a menos de tres cuadras.

Desde la Usina de Datos adelantaron que una serie de similares características se difundirán en los próximos meses. Incluirán indicadores sobre formas de movilidad, características de los animales presentes en el hogar, atencióncveterinaria, vacunas, entre otros. También sobre actividad física y deportes, participación ciudadana, acceso y uso de servicios financieros, uso de tecnologías, seguridad alimentaria, empleo e ingresos, situación ocupacional, tipos de empleo, ramas de actividad, cobertura de seguridad social e ingresos no laborales.