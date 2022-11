TEATRO

La era del cuero

Un mundo postapocalíptico abre un desierto y una nueva era. Seis bailarines de folklore y dos bailarinas de danza contemporánea se encuentran en una búsqueda por rehacer algo que nunca estuvo ahí: una posible identidad, una danza nacional, una comunidad. Bajo el subtítulo de “ballet en tres actos”, el coreógrafo Pablo Rotemberg investiga sobre el malambo desde un lenguaje contemporáneo, para explorar tópicos de la historia argentina. La música original y el diseño sonoro son de Axel Krygier, la dramaturgista es Eugenia Cadús, la asistencia artística es de Mariana Cinat, la iluminación de Fernando Berreta, el vestuario de Endi Ruiz y la escenografía de Cecilia Zuvialde. Con Alejandro Desanti, Maximiliano Díaz, Carla Di Grazia, Nickytuns, Marcos Olivera, Ezequiel Posse, Facundo Posse y Carla Rímola.

Jueves a domingo, a las 20.30, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1850.

Amor a no quedarse

Una mirada sobre las decisiones cotidianas y sobre cómo los dispositivos impactan en las nuevas verdades existenciales. Y a su vez, cómo éstas construyen ineludiblemente un futuro apocalíptico. El Taller de Danza Contemporánea comienza una nueva dinámica en el ciclo de formación: se invita a coreógrafos a crear un repertorio propio de obras para que los estudiantes de tercer año transiten el aprendizaje de ser intérpretes. La coreografía y la dirección son de Andrea Chinetti y Diego Poblete, actuales directora y co-director del Ballet Contemporáneo del Teatro. El montaje sonoro es de Rony Keselman, la iluminación de Alberto Lemme y la dirección de arte de Diego Poblete.

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre, a las 18, en el Hall del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

MÚSICA

Sonhos e memorias 1941-1972

Una de las historias más fascinantes del comienzo del rock en Brasil es la que protagonizan tres amigos hechizados por su sonido: Roberto Carlos, su compinche Erasmo y Tim Maia. Maia se fue a los Estados Unidos, corriendo detrás de su sueño, y sólo encontró pesadilla. Cuando volvió, se encontró a sus dos amigos viviendo su sueño en casa, convertidos en los líderes de la Jovem Guarda. Considerada pasatista y extranjerizante, aquella generacion también fue moderna y ferozmente contemporánea, e incluso con el tiempo Roberto se convertiría en la primera línea de la defensa de la música brasileña, vendiendo siempre más que cualquier grupo extranjero. Pero si Roberto terminó siendo decididamente baladista, Erasmo –co-autor con su amigo de muchos de sus hits inmortales– siempre fue rockero. No en vano se ganó el apodo de Tremendao. Siempre excesivo, la noticia de su muerte –el martes, con 81 años– es buena excusa para repasar lo mejor de su catálogo, especialmente su trilogía de discos de comienzos de los ’70, recientemente remasterizados por el sello norteamericano Light In The Attic, entre los que destaca este último, con especial sonido californiano, que incluye temas como “E proibido fumar“, “Preciso urgentemente encontrar um amigo” y la deliciosa “Sorriso dela”.

En el filo

Primer álbum de la cantante y contrabajista Lara Fichera, un trabajo de jazz contemporáneo en formato trío, en el que la acompañan Pablo Bianchetto en batería y Andres Martinez en piano y teclado. Cuenta con arreglos originales y una duración breve y exacta, reuniendo cuatro obras musicales elegidas por la artista: “Inútil paisaje” de Tom Jobim, “Round Midnight” de Thelonious Monk, “The Peacocks” de Jimmy Rowles y “Wiegenlied” de Johannes Brahms.

ONLINE

Merlina

A la creciente lista de spin offs, que están a la orden del día como nunca antes, debe sumarse desde esta semana la serie fantástica y humorística creada por Tim Burton, quien además dirige personalmente los cuatro primeros episodios. Se trata de un desprendimiento de Los locos Addams centrado en Merlina Addams (Wednesday es su nombre en inglés, y así también se titula la serie en su país de origen), la hija del matrimonio entre Morticia y Gomez, ahora interpretados por Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán. La chica más dark del universo es obligada a cambiar de escuela secundaria y por eso se instala como pupila en la Academia Nevermore. Allí deberá aprender a mantener bajo control sus poderes psíquicos, que parecen estar a punto de explotar a la par de sus hormonas, mientras investiga una serie de misteriosos asesinatos. Jenna Ortega es la encargada de calzarse los ropajes de Merlina, encarnada por Christina Ricci en el reboot noventoso y por la jovencita Lisa Loring en la serie original.

Echo 3

La remake estadounidense de la serie israelí Cuando los héroes vuelan encuentra al guionista Mark Boal regresando a un territorio similar al de su guion más celebrado: The Hurt Locker. El argentino Pablo Trapero dirigió cuatro de los diez episodios de esta historia que sigue los pasos de dos soldados de elite de las Fuerzas Especiales embarcados en una misión de rescate muy especial en tierras colombianas. Es que la hermana de uno de ellos, y esposa del otro, fue secuestrada en ese país, aunque nada es demasiado claro al comienzo del relato. La peruano-española Claudia Llosa (La teta asustada, Distancia de rescate) se hizo cargo de la dirección de otros dos capítulos. Una entrega por semana en Apple TV+.

CINE

Pig

¿Descansa alguna vez Nicolas Cage? Entre los múltiples proyectos de los cuales participó durante el último año, el film del debutante Michael Sarnoski merece destacarse como una de sus mejores participaciones en tiempos recientes. El sobrino de Francis Ford Coppola se pone en la piel de un recolector de trufas cuyo cerdo favorito –asistente en la búsqueda de hongos en el bosque y también mascota– es robado en circunstancias violentas. Rob, ermitaño y taciturno, decide regresar a la civilización que dejó atrás para descubrir en la ciudad de Portland a los responsables de haber tomado aquello que no les pertenece, acompañado de un joven emprendedor cuyo padre se dedica precisamente a la restauración de alto nivel. A partir de elementos reconocibles del cine de género, Sarnoski logra crear una película absolutamente atípica, que va descubriendo en el pasado del protagonista las claves para recomponer su presente. Sin pasar por las salas de cine, puede verse en la plataforma Amazon Prime Video.

Ella dijo

El “caso Harvey Weistein” recibe el tratamiento ficcional apenas unos años después del comienzo del fin del reinado del pope de Hollywood, en un thriller periodístico –a la manera de Todos los hombres del presidente– que seguramente estará presente en la temporada de premios que está a punto de comenzar. El largometraje de la alemana Maria Schrader reconstruye la ardua investigación de las periodistas del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor (perfectas Carey Mulligan y Zoe Kazan) que terminó echando luz sobre los repetidos casos de acoso y abuso sexual del rey de la compañía Miramax. Ashley Judd, la primera estrella en denunciar públicamente a su victimario, se interpreta a sí misma.

TV

Veneciafrenia

La penúltima película de Álex de la Iglesia (ya tiene otra nueva: El cuarto pasajero), coescrita como siempre junto a Jorge Guerricaechevarría, no pasó por las salas de cine y ahora está de estreno en la señal HBO. Se trata de un regreso al terror, con los usuales toques de comedia presentes en su clásico El día de la bestia. Rodada en Venecia durante los meses duros de la pandemia, la trama gira alrededor del más extraño de los carnavales. El guionista declaró en una entrevista con Radar, a propósito del lanzamiento de la serie 30 monedas, que Veneciafrenia posee un trasfondo “basado en la realidad, y tiene que ver con un movimiento existente en Venecia ligado al impacto del turismo, en particular los transatlánticos que entran hasta el centro de la laguna para inundar la ciudad de un turismo de masas. Todo eso y el concepto más clásico de la película de terror puro y duro, con un grupo de gente joven sometida a todo tipo de calamidades y torturas”.

Sábado 3 a las 22 y repeticiones, por HBO.

Babylon Berlin

Europa Europa está de estreno y a partir de este jueves comenzará a emitir los episodios más recientes de la exitosa serie alemana, basada en la saga de novelas de Volker Kutscher. En la cuarta temporada, los locos años 20 comienzan a quedar atrás y el caos, potenciado por la Gran Depresión surgida del otro lado del océano, sigue acumulando víctimas en la ciudad de Berlín. Mientras tanto, los simpatizantes del partido nacionalsocialista siguen sumando adeptos en un país cada vez más frágil, aunque algunos empresarios logran acumular más ganancias que nunca. Producen y a veces dirigen, como siempre, los realizadores Tom Tykwer, Achim von Borries y Henk Handloegten.

Jueves a las 22, por Europa Europa.