"Este aumento que recibieron muchos hogares en sus facturas es un aumento parcial porque todavía falta recuperar parte del verdadero valor de la tarifa", sostuvo el accionista y presidente del Grupo América, Daniel Vila, este sábado en AM750.

En ese sentido, el empresario consideró que "no se hizo bien" la segmentación de los subsidios y aumentos en las facturas de servicios y dijo: "La energía es un valor cada vez más escaso en el mundo y acá no hay conciencia de eso. Esto hace que haya sectores subsidiados que no lo necesitan".

Además, Vila distinguió la tarifa que se abona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte de la Provincia de Buenos Aires, de la del resto del país: "Edenor y Edesur son las únicas distribuidoras que están reguladas por el Estado. Por esa regulación, en los últimos tres años, ambas empresas recibieron un aumento del 9 por ciento cuando la inflación en dos años fue cerca del 200. Están muy atrasadas", remarcó en Toma y daca.

Sobre este punto, aclaró: "Ese dinero no va a la empresa, hasta ahora Edenor no ha recibido un centavo, estamos conversando de los próximos aumentos qué porcentaje va a recibir".



Por otra parte, el empresario de medios manifestó que el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el 1 de septiembre pasado fue "fruto del odio social” y reflexionó: “Los medios tenemos la responsabilidad de apaciguar y no generar un clima de odio”.

Respecto de la causa, planteó que -hasta ahora- no hay elementos para pensar que hay ligazón política: "Es un tema que debe investigar la Justicia, necesita ser investigado. Hasta acá, lo único que se ve es que fue un grupo de locos que gracias a Dios no tuvieron éxito. Lo demás es todo especulación y habrá que esperar", concluyó.