La banda rosarina The Flesh recreará los grandes e inolvidables éxitos de la legendaria banda británica Pink Floyd. El grupo ofrecerá un amplio set de temas que incluye "Money", "Another brick in the wall", "Time", "Mother" y "Wish you were here", entre otros. Además, prometen una puesta en escena con versiones ejecutadas con el mejor tratamiento técnico. (Hoy, a las 21, en Beatmemo Pub)