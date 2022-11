El titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, aseguró que la semana pasada le reclamaron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, avanzar antes de fin de año con una suma fija o un bono para trabajadores.



La medida, que está en debate desde hace varios meses, es impulsada por un sector de la coalición gobernante para ayudar a recomponer de forma acelerada el poder de compra de los trabajadores y el porcentaje de participación en la ganancia empresarial.

Mientras que la idea de suma fija establece un monto que se incorpora en el salario de los trabajadores de forma permanente, el bono se brinda durante una determina cantidad de meses, pero una vez finalizada la medida, se quita del salario.

Esta útlima alternativa es la que estudia el Gobierno, según expresaron en las últimas semanas tanto el Presidente como la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, y el propio Massa. El argumento es que una suma fija complicaría las cuentas de municipios y comercios, los dos sectores con salarios inferiores a 100 mil pesos. Ahora, lo que restaría definir es el monto de los salarios que se fijará como límite para pagar el bono.

Además, Yasky confirmó por AM750 que dentro de los reclamos también ponderaron un decreto por el que el medio aguinaldo de diciembre no entre en el Impuesto a las Ganancias. “Hay mucha gente que ve como parte de su salario termina siendo confiscado”, apuntó el sindicalista,

Finalmente, el diputado nacional le reclamó al Presidente avanzar con la convocatoria a una mesa política del Frente de Todos para organizar la coalición, los liderazgos y la agenda de gestión de cara al último año de mandato antes de las elecciones 2023.

“Hasta ahora no hay novedad de la mesa política. Es imprescindible. No hay mucho tiempo para esperar. Creo que ojalá el Presidente tenga la grandeza de ser el que convoque. Si no, se hará de todas formas”, comentó Yasky en Mediodía 750.