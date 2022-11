A dos años de la muerte de Diego Maradona, su ausencia pesa. Se siente. Más teniendo en cuenta el Mundial que se está jugando en estas semanas y las banderas con su cara que no paran de aparecer en todos los estadios de Qatar.



Por eso se suelen escuchar frases que arrancan con “si Maradona estuviera vivo…”. Ahí se analizan posibles comentarios sobre el juego de la Selección, su postura sobre el Mundial en Medio Oriente y otras tantas cosas.

Sin embargo, quién mejor que su íntimo amigo de toda la vida, Mariano Israelit, para sumergirse en estas suposiciones y hablar sobre lo que imagina que estaría haciendo su querido Pelusa.

Por AM750, Israelit aseguró que imagina que Maradona, pese a las críticas que tuvo con el DT de la Selección, Lionel Scaloni, “estaría orgulloso y comiendo con ellos un asado” con los jugadores.

Maradona, explicó su amigo, había cuestionado al joven técnico por creer que “lo empujaron al puesto” que ocupa en la actualidad. Por eso, había dicho que Scaloni “podía ir al Mundial, pero de motociclismo”. Sea como sea, para Israelit “Maradona sería uno más del plantel”.

Además, su íntimo amigo habló sobre la posición de Maradona respecto a que el Mundial se esté llevando a cabo en un país como Qatar.

“Diego trabajó para la FIFA. Después se enojó con Gianni Infantino. Diego era así, tenía sus contradicciones. Hoy te amaba y mañana te defenestraba. Pero lo querías como era o no lo querías. Era así. Él decía que no era gris. O era blanco o negro. No le importaba darse vuelta en el momento”, comentó.