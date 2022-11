Como ya se volvió una costumbre, Lionel Scaloni no quiso confirmar el once titular que pondrá este miércoles ante Polonia aunque afirmó que lo que no cambiará es el "estilo de juego" de la Selección Argentina y que repetir el once que salió a jugar vs México es una "posibilidad concreta".

El equipo vs Polonia

"En el partido con México terminamos defendiendo con cinco pero empezamos como siempre y será de la misma manera mañana. Empezaremos el partido de la manera en que venimos jugando y después veremos qué decisión tendremos que tomar. Polonia no sólo tiene jugadores que son fuertes de arriba sino que también tiene muy buenos futbolistas rápidos, técnicos y habrá que tomar recaudos sobre ellos".

¿Enzo Fernández de titular?

"Tiene posibilidades de jugar como tienen los demás. Ha entrado bien los dos partidos que ha tenido la oportunidad y es una opción que tenemos ahí. Pienso que el futbolista hoy tiene que estar preparado para ambas cosas. A veces es más importante entrar desde afuera. Los jugadores, entra uno y sale otro. Pero en cuanto a juego no hay mucha variación".

Inyección anímica

"Dos o tres selecciones están clasificadas. El resto está jugándose el puesto en la siguiente fase. Cuando hablábamos del grupo, que era un grupo difícil, complicado... Teníamos en cuenta que podía pasar esto, siempre tenés que jugarte algo. Venimos con una inyección anímica importante después de haber ganado a México"



Siempre hay lugar para las risas

Un simpático y descontracturado pasaje de la conferencia de prensa del entrenador de la Selección se dio ante la primera pregunta en inglés. Scaloni se puso el auricular para escuchar la traducción pero éste no funcionaba. "Entendí, no me hizo falta que me ponga esto, increíble, algo me quedó del inglés", bromeó el DT haciendo referencia al semestre que pasó en Inglaterra como futbolista, en 2006 con el West Ham.

La manera de jugar de los rivales argentinos

"Es verdad que la mayoría de los oponentes cambian su manera de jugar contra nostotros. Pero Polonia tiene una manera de juego, puede jugar con línea de cuatro, línea de cinco. No hace falta el rival que tenga enfrente para que cambien, de hecho en los anteriores partidos lo hicieron. Pero es cierto que con Argentina nos pasa, casi que en el cien por ciento de los partidos. Creemos que ellos van a adaptarse a nuestro juego, sin que eso sea que no nos ataquen".

El partido más importante

"El partido más importante siempre es el que estás por jugar, porque lo que pasó, pasó. Y borrón y cuenta nueva. Si pasamos a octavos a final, el siguiente será importante. Esa es la filosofía nuestra".

La emoción de Aimar vs. México

"Le hablaba del cambio que íbamos a hacer. No me dí cuenta en ese momento, él venía de festejar el gol y estaba ahogado y emocionado a la vez. Son cosas que hay que dejarlas en el recuerdo lindo".

El análisis del Mundial

"Como entrenador nos tomamos tiempo para ver los partidos y analizar. Creo que en la fase de grupos pasó un poco lo que todos creíamos, selecciones que a priori no eran muy conocidas han dado el golpe y sinceramente no nos sorprende. La fase de grupos siempre es difícil, traicionera. Todavía no se ha visto una selección superior a las demás. España mostró contra Costa Rica pero después Alemania los comprometió. El fútbol son momentos y será fundamental, en la siguiente fase, tener esa suerte también. El campeón siempre la necesita y, como ya dije, el campeón no es siempre el mejor o el que pateó más veces al arco".

Feliz por Brasil

"Yo soy sudamericano y estoy contento por Brasil. El que piense lo contrario está equivocado. La selección brasileña está haciendo un buen trabajo y ha ganado los dos partidos y los felicito por eso".

Sobre Lewandowski

"Es un gran jugador, es un privilegio y un placer poder verlo de cerca como cualquier aficionado o hincha del fútbol. La pregunta es un poco tramposa, hay que disfrutarlo, tan bueno que es, no sirve compararlo con los demás", respondió el DT a un periodista polaco, que preguntó si Lewandowski estaba al nivel de Messi.