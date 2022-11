El seleccionado de España, uno de los que mostró mejor nivel, jugará este jueves desde las 16 (TV: TyC Sports) ante Japón con el fin de obtener en el Estadio International Khalifa de Doha la clasificación para los octavos de final del Mundial Qatar 2022 en el primer lugar en el Grupo E en caso de lograr un triunfo, que también beneficiaría a una urgida Alemania.



"No vamos a especular contra Japón. Estoy convencido de que somos un gran equipo y podemos complicar a cualquiera", apuntó el entrenador Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al último partido de la fase inicial ante los nipones.

España es puntero del Grupo E con cuatro unidades (saldo de +7), le siguen Japón (0) y Costa Rica (-6) con tres puntos, y cierra Alemania con uno (-1).



El equipo ibérico se clasificará con sólo empatar y sería primero porque Costa Rica debería golear a Alemania. España es un equipo con juego ofensivo, acertadas asociaciones y voracidad a la hora de agredir al arco rival.

Luis Enrique se enojó cuando le preguntaron si no le conviene pasar como segundo de la zona y evitar así un potencial choque de cuartos de final contra Brasil.



"Cuando estás convencido de que tu equipo es muy bueno y quieres jugar los siete partidos de un Mundial, no te importa ser primero o segundo. No podemos hacer 'las cuentas de la lechera', ya nos la jugaremos contra quien sea, esta selección ha demostrado tener fe y ser capaz de poner las cosas complicadas a cualquiera", avisó.

Por su lado, las chances de Japón sólo pasan por ganar. Si empata, no se asegura clasificar porque Alemania venciendo a los centroamericanos podría superarlo en saldo de goles.



Fiel a un estilo vertiginoso, vertical, pero con algunas fallas defensivas, Japón dio el gran golpe ante los teutones y asombró al mundo con un notable triunfo.

Luego los nipones jugaron ante un golpeado Costa Rica con la chance de sellar el pase a octavos, pero en un partido en que fueron claros dominadores, terminaron perdiendo en la única llegada del rival.



El único antecedente entre España y Japón data del 2001, un amistoso jugado en la ciudad española de Córdoba, con triunfo ibérico por 1 a 0.

Alemania pide "ayudita"

El seleccionado de Alemania, tetracampeón del mundo, se enfrentará también desde las 16 (TV Pública) a Costa Rica en el estadio Al Bayt, con la obligación de ganar para tener chances de clasificar a la siguiente fase del Mundial Qatar 2022.



El partido, válido por la tercera y última jornada del Grupo E, contará con el arbitraje de la francesa Stephanie Frappart, la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina.





Alemania se ubica en el último lugar de la tabla con un solo punto, tras el empate frente a España y la derrota ante Japón en el debut.

Los germanos sueñan con la ayuda española, ya que con un triunfo de los ibéricos ante los asiáticos sólo dependerán de vencer a los costarricenses para ser segundos en el grupo y avanzar a octavos.

El seleccionador alemán Hansi Flick avisó este miércoles que no renunciará a su cargo si quedan eliminados contra Costa Rica por la tercera fecha de grupos.



"Tengo contrato hasta 2024, estoy deseando que llegue la Eurocopa en casa, pero falta mucho tiempo. De mi parte, no voy a renunciar pase lo que pase", afirmó el DT en la conferencia de prensa.

"Por supuesto, nos gustaría dejar claro el juego desde el principio para poner algo de presión (sobre Japón) en el otro partido, pero sabemos que será difícil contra un equipo muy defensivo", apuntó Flick con relación a Costa Rica, que tiene tres unidades por su éxito frente a Japón y la goleada 7-0 en contra ante España, aunque también alimenta esperanzas de clasificar.

Se define el Grupo F

Las selecciones de Croacia y Bélgica definirán desde las 12 (TV: TyC Sports) el pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022 por el Grupo F, con la mirada puesta en el duelo entre Marruecos y Canadá, que ya está eliminado del torneo.





Croacia, subcampeón mundial en Rusia 2018, inició el grupo con dudas al igualar con Marruecos sin goles y se recompuso con una goleada 4-1 ante Canadá luego de arrancar en desventaja.

El seleccionado croata tendrá la clasificación asegurada con un empate, pero en ese caso no obtendrá el primer lugar, ya que para esa ubicación sólo le sirve ganar.



Bélgica, en cambio, quedará eliminado si pierde ante el equipo de Luka Modric, pero se asegura el pase si logra ganar y en caso de empate dependerá de que el equipo marroquí pierda por más de dos goles ante los canadienses.

La selección belga no pasa por un buen momento, ya que tras la derrota ante Marruecos se desataron polémicas dentro del plantel que luego fueron desmentidas.



Los medios europeos informaron sobre una fuerte pelea en una práctica entre Kevin De Bruyne y Eden Hazard, en la que intervino Romelu Lukaku, quien no estaba jugando el torneo por lesión.



"No hubo peleas. Estamos unidos y se escuchan cosas que no son ciertas", afirmó Hazard en la última conferencia de prensa.

Marruecos se la juega

La selección de Marruecos se jugará también desde el mediodía (TV Pública y DeporTV) su chance de clasificar a los octavos de final por primera vez en una Copa del Mundo cuando enfrente a Canadá, que se despedirá de Qatar 2022 en la última fecha del Grupo F.





La selección africana llega a este choque afianzada en su juego, tras la resonante victoria ante Bélgica.



Con un triunfo ante los canadienses, Marruecos asegurará su lugar en la próxima instancia; aun con un empate -e inclusive con una derrota- también podría clasificar, pero dependiendo del resultado entre Bélgica (3 puntos) y Croacia (4), que jugarán a la misma hora.



Ya eliminado de Qatar 2022, Canadá volverá a contar con su figura Alphonso Davies, del Bayern Munich. También será el último Mundial del histórico Atiba Hutchinson, de 39 años y que juega en la selección canadiense desde 2003.