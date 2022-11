A pesar de la alegría por la clasificación para los octavos de final, Lionel Scaloni dejó en claro que no todo es felicidad a esta altura del torneo. Asegurar el boleto como líder de la zona un miércoles casi en la medianoche y tener que volver a saltar a la cancha el sábado para luchar por una plaza en los cuartos de final no es una situación que le provoque mucha gracia al entrenador argentino y lo puso de manifiesto en la rueda de prensa posterior al juego.

"No tenemos tiempo de descanso. Somos los primeros del grupo y tenemos que jugar en muy poco tiempo", se quejó Scaloni, que insistió con su razonamiento. "Es una locura jugar tan pronto los octavos de final. Es la una de la mañana, mañana hay que preparar el partido y después ya tenemos que jugar", se lamentó el técnico, que valoró la actuación de su equipo. "Estamos satisfechos con el encuentro que hicimos, no era un partido fácil. Había que jugar y ganar contra un equipo al que le servían dos resultados", destacó Scaloni.

Más allá del buen rendimiento, el técnico argentino no quiso excederse en el triunfalismo y descartó que el triunfo ante los polacos signifique que Argentina sea favorita al título. "Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos a nada, somos un equipo difícil que va a dar pelea. No corresponde pensar que por ganar hoy vamos a ser campeones. El fútbol hoy es partido a partido. Incluso jugando bien podés perder. El que piense que Australia será un partido fácil está equivocado", remarcó el DT argentino, que igualmente destacó el convencimiento que tiene en la idea que viene desarrollando: "Este equipo juega de una manera y no íbamos a cambiar por perder un partido".