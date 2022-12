En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH/sida, que se conmemora todos los 1 de diciembre desde 1988, el Ministerio de Salud Pública de Salta informó que entre enero y octubre de este año se diagnosticaron en la provincia 348 nuevos casos de personas infectadas con el virus. Entre ellas se cuenta un bebé que nació infectado.

La información fue recabada por el Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la cartera de Salud Pública, que detalló que del total de diagnósticos, 240 corresponden a varones y 108 a mujeres.

El grupo etario con mayor cantidad de casos es el que va de los 20 a los 29 años, en el cual se detectaron 138 casos. Le sigue el de los 30 a 39 años con 80 casos; en el grupo de entre 40 y 49 se cuentan 61 diagnósticos; en el rango entre los 50 y 59 años, son 33 casos los diagnosticados; de 10 a 19 años, 18 casos; de 60 a 69, 13 diagnósticos; de 70 a 79, 4, y en menores de diez años, un caso.

En los primeros diez meses del año hubo 56 partos de mujeres diagnosticadas con VIH y un nacido infectado. Además, se indicó que en el mismo período fallecieron 39 personas a causa de alguna enfermedad relacionada con el VIH.

Diagnóstico temprano

Desde el Programa se insistió en la necesidad de acceder a un diagnóstico temprano a través de una prueba rápida, gratuita, voluntaria y confidencial, para conocer el estado serológico de la persona con respecto al VIH. Cuanto antes se detecte el virus, es mayor la posibilidad de frenar su avance y evitar la transmisión a otras personas.

Toda persona que sospeche que pudo haber contraído la infección por haberse expuesto al virus, debería concurrir a un centro de salud u hospital para recibir asesoramiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, si bien la situación del VIH/sida no es la misma que cuando irrumpió, a fines del siglo pasado, el virus no ha desaparecido y continúa transmitiéndose, ya que en todo el mundo hay personas que tienen la infección y no lo saben.

Efecto y transmisión

La infección por VIH causa un deterioro progresivo del sistema inmunitario y disminuye la capacidad del organismo para combatir enfermedades.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) se refiere a las etapas más avanzadas de la infección y se define por la aparición de infecciones oportunistas o cánceres.

El VIH se puede transmitir, principalmente, de la madre infectada al hijo durante el embarazo o el parto y a través de la lactancia. Sin embargo, si hay tratamiento temprano y atención adecuada se evita la transmisión al recién nacido.

Pero entre el 96 y 98 por ciento de las infecciones se generan por relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, sean vaginales, anales u orales. Esto indica la importancia de tomar precauciones, como el uso correcto de preservativo en las relaciones.

Prevención

Se aconseja usar siempre preservativo, que además de proteger del VIH y otras enfermedades, evita embarazos no buscados.



En centros de salud se puede acceder a preservativos gratuitos, como también a información referida a otras medidas de prevención.

Además del test para detectar el virus, se recomienda evitar inyectarse drogas. En caso de hacerlo, utilizar siempre agujas y jeringas estériles y no compartirlas con otras personas. La persona que es diagnosticada con VIH debe usar preservativo en todas las relaciones sexuales e iniciar el tratamiento antirretrovírico según las indicaciones del médico.

Diagnóstico y tratamiento

El VIH se puede detectar mediante un test específico, que arroja un resultado presuntivo en pocos minutos. La prueba es voluntaria, gratuita y confidencial. Consiste en tomar una pequeña muestra de sangre que se obtiene de un pinchazo en la yema de un dedo y se coloca sobre una tira reactiva.

Para realizarse el test no es necesario estar en ayuno total. Basta con no consumir alimentos grasos dos horas antes de la extracción de sangre.

Las personas que son diagnosticadas como seropositivas pueden acceder a controles y tratamientos gratuitos, tanto a través de los servicios sanitarios públicos como por cobertura de obra social, de acuerdo con la legislación nacional vigente.

Una persona infectada con VIH puede permanecer sin síntomas por mucho tiempo. Cuando éstos se manifiestan es porque las defensas se han disminuido considerablemente y aparecen las denominadas enfermedades oportunistas. Este estadio de la enfermedad se denomina síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida).

Cuando la infección se detecta en esta etapa, se considera que el diagnóstico es tardío y el tratamiento para frenar el avance del virus es más complicado.

Sin embargo, la terapia antirretroviral correctamente llevada puede convertir la infección en una enfermedad crónica y posibilitar al paciente una vida saludable. De allí la importancia del diagnóstico temprano, que sólo se puede lograr mediante el test rápido.