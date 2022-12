El secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y líder de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, cofirmó este jueves que convocará a un paro y movilización si la semana que viene la vicepresidenta Cristina Kirchner es condenada por el Tribunal Oral Federal Nº2 e la Causa Vialidad.



El sindicalista respondió a los cuestionamientos de la oposición, que tildó la eventual protesta como una “amenaza”. Así, tras asegurar que durante el Gobierno de Mauricio Macri se “hostigó” a Cristina, señaló: “¿Qué puede espantar a la gente? ¿Que digamos que vamos a hacer un paro? La derecha no se guarda nada. Todo lo que le podían hacer a esta mujer si lo están haciendo”.

Y añadió: “Hay una secuencia de lawfare en América del Sur. El único país donde no funcionó fue en Bolivia. La derecha no para. La Embajada de los Estados Unidos labura así. Les preocupa Lula en Brasil y una Cristina en el Gobierno”.

Luego, apuntó contra el Presidente Alberto Fernández: “Estamos muy preocupados. Entiendo la necesidad de la derecha de construir fantasmas. Lo cierto es que están persiguiendo a una líder política y no podemos especular. No se va a resolver con un tweet del Ejecutivo. Tienen que avanzar con una reforma”.

“Siendo gobierno, no podemos ver de qué manera un poder se come al otro. No es intervenir, es democratizar. Convoquen a una consulta popular vinculante a ver cuántos estamos dispuestos a bancar una reforma judicial. ¿Por qué se quedan atorados en la tapa de Clarín? ¿Qué les preocupa?”, cuestionó.

Luego, finalizó: “A mí me preocupa que la quieran proscribir a Cristina y eso desencadene una crisis social enorme. Que decidamos hacer un paro es el menor de los problemas. Si a Cristina la condenan, están condenando al pueblo trabajador. Están condenando nuestros derechos”.