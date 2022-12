El jefe de la bancada del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Germán Martínez, repudió la actitud de Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques políticos de bloquear la sesión preparatoria en la que Cecilia Moreau debía ser ratificada como presidenta de la Cámara baja hasta fines del año próximo. Los opositores no se presentaron a sesionar en desacuerdo con la decisión de Moreau de dar marcha atrás con las designaciones de los cuatro consejeros diputados en el Consejo de la Magistratura y apelar el fallo del juez Martín Cormick que había anuló el nombramiento de la radical Roxana Reyes. Martínez calificó esa jugada como "una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento" del cuerpo.

Tras la suspensión de la sesión por falta de quorum, el Frente de Todos convocó a una rueda de prensa en el salón de los Pasos Perdidos para advertir sobre la maniobra opositora. “Es de una gravedad institucional enorme. Es un hecho político e institucional inédito", dijo entonces Martínez y agregó: "Aquí hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento de la Cámara de Diputados".

El oficialismo sólo pudo reunir 122 de los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate, Juntos por el Cambio había anunciado que no bajaría a la sesión en rechazo a la resolución de la Presidencia de la Cámara que suspendió la designación de los miembros del cuerpo en el Consejo de la Magistratura.

En la sesión el oficialismo buscaba que Moreau sea reelecta hasta diciembre de 2023 como presidenta de la Cámara de Diputados. La diputada fue electa el pasado 2 de agosto en reemplazo de Sergio Massa, quien asumió en esa fecha al frente del Ministerio de Economía de la Nación.

Además de ratificar a Moreau, los diputados también buscaban confirmar al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO), al vicepresidente segundo José Luis Gioja (FdT) y al radical Julio Cobos, señalaron los voceros del oficialismo y de la coalición opositora de JxC.

Aunque no exista renovación parlamentaria como consecuencia de la realización de elecciones, la tradición en el cuerpo indica que deben mantenerse los cargos de los diputados que fueron designados a propuestas de sus bloques y solo se realiza algún cambio si existe una renuncia como sucedió en el caso de Massa.

A pesar del fracaso de la sesión preparatoria Moreau continuará de todos modos al frente del cuerpo hasta que se realice una nueva sesión preparatoria. La presidenta de Diputados ratificó su decisión de apelar el fallo de Cormick sobre el Consejo de la Magistratura y explicó que su apelación apunta a "defender la autonomía de la Cámara".

"Para mí no hay fallos buenos, ni fallos malos. No hay fallos según la conveniencia del momento, con lo cual la decisión del juez fue apelada por esta cámara con la total convicción de defender la autonomía y hacer lo que teníamos que hacer. Vamos a seguir trabajando para defender la autonomía de esta cámara y que no sean vulneradas sus decisiones", aseguró también Moreau en la rueda de prensa que ofreció con el resto de los integrantes de la bancada oficialista.

En ese sentido, la diputada dijo que "los partidos políticos debemos transitar el camino de la construcción de un nuevo pacto democrático, donde las instituciones sean libres y los partidos políticos deben actuar en consecuencia".