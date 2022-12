El diputado nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, manifestó este viernes su “decepción” y “bronca” con el accionar de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y aseguró que evalúa romper con el Frente de Todos.



Por AM750, Alderete cuestionó la decisión de la ministra de pedirle a la justicia que levante el secreto fiscal de los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo. La solicitud la hizo tras la detección de beneficiarios que tendrían bienes incompatibles con el cobro del plan social, y la judicialización de la investigación.

El dirigente social aseguró que le dio “bronca” que “violen el secreto fiscal de los de arriba, pero no de los de abajo”. “No puede ser que se haga todo lo contrario a lo que anuncian”, lamentó, y apuntó directamente a Tolosa Paz.

Para Alderete no hacía falta realizar este pedido a la justicia, sino que el Ministerio podría haber optado por pagar el Potenciar Trabajo en diciembre y hacer, luego, una investigación sobre “los 50 vivos que no deberían estar en el programa”.

“Vamos a salir a la calle, nos vamos a instalar. ¿Están buscando que diciembre explote? ¿Que el Frente de Todos explote? Estamos pensando en salir del Frente”, añadió enfáticamente sobre el tema el líder de la CCC.

Sin embargo, Alderete explicó que cuando los compañeros le preguntan por qué siguen en el Frente de Todos é contesta que no quiere que vuelva el Gobierno anterior. “Quiero el espacio popular y seguimos luchando por la unidad en el Frente de Todos. Es la herramienta para seguir conquistando derechos”, apuntó.

Y añadió: “La interna está en que quieren hacer de ese listado, con 200 mil planes que no van a cobrar. No estamos hablando de los 3 mil que dice la ministra. ¿Quién se hace cargo de esta decisión de que más de 200 mil beneficiarios no van a a cobrar el plan porque tienen una motito de 50 cilindradas?”.