Todos Tus Muertos, Los Brujos y Lucho Al Attaque –proyecto del bajista Luciano Scaglione-, entre otros artistas, animarán la segunda edición del festival Tocadak, que se realizará este domingo 4 de diciembre a partir de las 14 en Complejo Art Media (Corrientes 6271). “Lo que buscamos es no encasillarnos y jugar con una grilla de artistas diversos. La idea también es instalar el evento en la agenda de festivales y llevarlo a otras provincias”, dice el productor de Tocadak, Mariano Amadei, y resalta que el evento está destinado para toda la familia. Además, parte de lo recaudado será a beneficio del tratamiento del músico Pablo Molina de Todos Tus Muertos, quien está atravesando un mal momento de salud.

La primera edición tuvo lugar en julio de este año y reunió a un elenco de artistas vinculados con el indie y el pop: Isla de Caras, Valdés, Delfina Campos y Los Espíritus. “No nos cerramos a un género en especial. La idea es ir recorriendo varios estilos y temáticas. Esa primera fecha fue más indie y el festival del domingo tiene como eje el rock y la música de la década del noventa”, cuenta el productor. En esta sintonía, durante el festival se proyectará Cemento: el documental, del realizador Lisandro Carcavallo. “Por eso vienen bandas emblemáticas de esa época, como Todos Tus Muertos y Los Brujos”, resalta. La grilla musical se completa con Jero Jones, Curu y Fat Sam. Y Damián "El Chino" Biscotti, baterista de Cadena Perpetua, será el encargado de pasar música con vinilos.

La idea del encuentro también es “compartir con la familia, por eso lo hacemos un domingo y temprano”, apunta Amadei. De este modo, no solo la música será la protagonista del festival, sino que también habrá otras propuestas artísticas, como videojuegos, pista de skate, tattoos, pintura en vivo, patio gastronómico, artes visuales, cortometrajes de Andy Caballero y feria de vinilos. “Sin encasillarse y definirse, el festival propone una experiencia integral donde la música se combina con el juego y la participación en un espectáculo donde el público también podrá disfrutar y ser participe”, explican los organizadores.

"Me gusta compartir escenario con bandas icónicas de los noventa, con las que ya hemos compartido millones de historias", destaca Luciano Scaglione, quien presentará su proyecto personal, Lucho Al Attaque, en el que recorre canciones de Attaque 77 y algunas inéditas. "Me pone muy contento y estoy agradecido de tocar mis canciones favoritas de Attaque en el marco de un festival alternativo. Me gusta mucho, además, la amplitud artística del festival donde habrá cortos, clases de skate, feria de ropa y otras propuestas", completa el bajista.

Para Félix Gutiérrez, bajista y miembro fundador de Todos Tus Muertos, es “interesante que haya nuevas propuestas artísticas, pero también que haya lugar en los escenarios para bandas históricas, con mucha trayectoria y que hayan curtido el underground de los ochenta y noventa”. “Había una necesidad social y cultural de tocar y juntarse porque habíamos salido de la dictadura, que había arrasado con la cultura”, recuerda Gutiérrez, integrante de la emblemática banda de post punk y rock alterlatino.

"Estas bandas generaron una movida independiente. Ahora no es raro manejarte solo, pero en ese momento fue un cambio. De un lado estaban las bandas producidas, que tenían compañía discográfica y otra estructura; pero del otro lado estábamos las tribus y los malones que veníamos del desierto o de la Provincia", contextualiza el clima de época. “No nos daba bola nadie, los productores iban a buscar las bandas que vendían y nosotros éramos los bichos raros, entonces te tenías que hacer solo”, precisa sobre ésa escena autogestiva y alternativa de los sótanos y antros de música.