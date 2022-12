El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes junto a Sergio Massa, el acto de puesta en marcha de acciones destinadas a ampliar la difusión y fiscalización del programa Precios Justos en municipios bonaerenses. Justo después de la finalización del primer tiempo entre Ghana y Uruguay, el mandatario bonaerense y el ministro de Economía, llegaron al Salón Dorado junto al jefe de gabinete y intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, sumados a un numeroso cuerpo de intendentes, intendentas, legisladores y miembros del gabinete provincial.

Kicillof celebró el programa nacional como “producto de una ardua discusión para llegar a un acuerdo voluntario donde se establece una trayectoria de precios de 4 meses y otros por un sendero de crecimiento”. En ese sentido, cuestionó a la oposición al señalar que “hay un permanente intento de tergiversar las cosas como si esto fuese una medida unilateral del gobierno por sobre los empresarios”. “Precios Justos ha dado un paso muy importante para brindar certidumbre y valores de referencia en torno a una canasta de productos que es representativa del consumo diario de nuestro pueblo”, afirmó el gobernador.

Durante el acto también se presentó una aplicación que permite controlar los precios y denunciar irregularidades a través del escaneo del código de barras. Kicillof anticipó que con el paso de los días se irán sumando funciones a la herramienta que definió como “un elemento tecnológico que agrega capacidad de control para los consumidores, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas”. “Hay un acuerdo firmado por empresarios y los vamos a controlar para que ambas partes cumplan con lo que firmaron”, afirmó al asegurar que el instrumento permitirá que cada municipio sostenga “un cercano y efectivo encuentro entre partes”. “Millones de bonaerenses van a hacer su aporte para que este programa sea un verdadero éxito colectivo”, agregó.

“Asumimos esta responsabilidad y la enfrentamos, sabiendo que si trabajamos todos juntos lo vamos a poder materializar”, aseguró Massa al hacer uso de la palabra. “El principal desafío que recorre este programa es darle un sendero de certidumbre y transmitirle tranquilidad a los vecinos y vecinas, poniéndolos en conocimiento de que hay 1909 productos que van a tener el mismo precio durante 4 meses, logrado en el marco de un acuerdo en conjunto que busca devolverle tranquilidad a la gente”, afirmó el ministro.



“Empoderamos a los vecinos. Todos pondrán lo mejor de sí para llevar adelante un programa, sin vulnerarlo ni aprovechándose de él. Si hacemos controles ese cumplimiento tendrá un mayor nivel de control, porque el hombre es bueno pero controlado es mucho mejor”, dijo Massa que encabezó la firma del acuerdo de colaboración y adhesión de los intendentes e intendentas presentes en la reunión.



Allí estuvieron las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; y de Merlo, Karina Menéndez; y los intendentes de Pilar, Federico Achaval; de Berazategui, Juan José Mussi; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Morón, Lucas Ghi; de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Escobar, Carlos Ramil; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; y de Florencio Varela, Andrés Watson.

En total, ya son 39 los municipios que se unieron a Precios Justos, aunque desde las diferentes órbitas gubernamentales aseguran que el número irá creciendo con el paso de las semanas. “El rol de los intendentes es importante porque son quienes mejor capacidad tienen en el territorio para de llevar adelante los controles que no pretenden tener lógica de castigos, aunque estos existan, ya que aquellos que incumplan el acuerdo y sean denunciados en un proceso automatizado, tendrá multas entre 5 y 25 millones de pesos, de los cuales los 25% irán a los municipios” señaló el ministro de Economía.

En dialogo con BuenosAires/12, el intendente de Morón Lucas Ghi destacó el rol brindado a los gobiernos locales al asegurar que “es sumamente importante e interesante que confíen en los municipios y en sus capacidades institucionales para acompañar y procurar el éxito de esta medida”. “Esto ayuda y es un aporte valioso, es una pieza de un dispositivo integral que procura revertir una situación en materia inflacionaria muy delicada”, afirmó.

Respecto a la política aplicada a través del programa Precios Justos, Ghi reconoció que la medida “se complementa con los otros esfuerzos macroeconómicos que viene haciendo el gobierno nacional”. “Es relevante porque empodera al consumidor, le da la posibilidad de manera ágil accesible y dinámica de dar cuenta de situaciones de abuso, atentos al compromiso de las empresas que voluntariamente decidieron ser parte. Si deciden participar, eso implica vender al precio establecido. Si eso no sucede, desde el municipio contamos con equipos de fiscalización y, en el marco de este ejercicio de ciudadanía, tenemos posibilidades reales de hacer que el programa funcione”, aseguró.

En cuanto a los municipios que aun no se sumaron al programa, el intendente de Morón subrayó: “Se deberían sumar todos, más allá de la pertenencia político-partidaria. Qué intendente no desea que sus vecinos tengan mayor poder de compra”. “Detrás de la compra hay consumo, detrás del consumo hay producción y detrás de la producción hay empleo. Yo no especularía ni vacilaría, pondría los equipos a trabajar”, señaló.

Por su parte, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, aseguró que la herramienta “va a acompañar y a permitirle a millones de bonaerenses pelear contra la inflación, empezando a ganar mayor poder adquisitivo. “Diciembre es difícil y hay incrementos en los productos por la demanda, esto va a ser un aliciente para las familias y gracias a los mercados populares que anunció Kicillof, permitir tener mayor control”, señaló al ser consultado por este medio. “Esperamos que estas políticas acompañen la senda de bajar la inflación, llegando a abril con un 3% por delante en la cifra”, afirmó Mantegazza sintonizando con uno de los principales objetivos que el equipo económico nacional se plantea de cara a la primera parte del 2023.