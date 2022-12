El GM Diego Flores sacó a relucir su mejor juego para doblegar al GM Fernando Peralta y así consiguió alzarse con la victoria tras 26 movidas. Con 3 puntos sobre 4, Flores ahora se encuentra como líder del Campeonato Argentino Superior, organizado por la Federación Argentina de Ajedrez y que se está disputando en Bariloche.

Los escoltas MI Pablo Acosta y GM Sandro Mareco no pudieron sacarse diferencias y concluyeron en tablas en la movida 39. Mientras que, el actual campeón argentino, GM Federico Pérez Ponsa, continúa con su racha de tablas al empatar esta vez frente al GM Leandro Krysa.

Por otro lado, el GM Alan Pichot logró concretar su primera victoria al derrotar al MI Kevin Paveto con las piezas negras. El benjamín del certamen, MF Joaquín Fiorito logró una importante victoria frente al subcampeón argentino, GM Ariel Sorin, al derrotarlo tras 39 movidas, así Joaquín consigue su segunda victoria consecutiva y se encuentra a media unidad del líder. Por último, el GM Diego Valerga superó con las piezas blancas al MF Juan Manuel Gaitán en 42 movidas.



La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: Flores 3 puntos; Mareco, Peralta, Acosta, Fiorito, Krysa 2,5 puntos; Valerga, Pérez Ponsa, Pichot 2 puntos; Sorin y Gaitan 1 punto y Paveto con 0,5 puntos.

La quinta ronda tendrá los duelos entre Pichot vs Flores, Peralta vs Sorin, Mareco vs Paveto, Krysa vs Valerga, Fiorito vs Pérez Ponsa, y Gaitan vs Acosta.