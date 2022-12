A pesar de que la Legistatura salteña declaró recientemente la emergencia hídrica en toda la provincia, en el municipio de Tartagal, los vecinos y vecinas piden ir a un referendum para que puedan votar que sea el propio municipio quien gestione la distribución del acceso al agua. La intención es que la empresa prestataria CoSAySA SA, más conocida como Aguas del Norte, ya no tenga incidencia en la zona debido al mal servicio que viene prestando.

Casi 7 mil firmas se acercaron la semana pasada al Concejo Deliberante de Tartagal, en el departamernto San Martín, pidiendo que se apruebe la iniciativa vecinal de llamar a un referendum sobre la provisión de agua. La misma ciudad ganó, en mayo de este año, un amparo colectivo contra Aguas del Norte, en el que la Justicia salteña dio la razón a las familias e instó a que la empresa presente de manera inmediata un Plan de Provisión de Agua Potable para General Mosconi y Tartagal para los próximos cinco años.

La demanda de las familias tartagalenses se remota a un pedido que ya habían hecho en enero de 2009, cuando también reclamaban por el mal servicio que prestaba la empresa Aguas de Salta. Pero ese mismo año el gobernador Juan Manuel Urtubey rescindió el contrato con la firma y constituyó -a través del decreto 2195/09- la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySA, una sociedad anónima en la que el gobierno tiene el 90% de su capital), que actualmente gestiona el servicio de provisión de agua.

Ese cambio en la denominación provocó que el pedido de los tartagalenses se diera de baja, ya que cambió la empresa prestadora del servicio.

El concejal Nicolás Arce aseguró a Salta/12 que es "lamentable" llegar a esta situación cuando en enero de este año presentó un proyecto para trabajar sobre la problemática de la falta de agua para consumo humano, pero los ediles que responden al intendente Mario Mimessi frenaron cualquier tratamiento. "Si se hubiera aprobado hoy estaríamos actuando, pero lamentablemente desconocen la problemática y no saben bien qué hay de fondo", expresó.

El estado del agua en algunas casas tartagalenses.

Desde hace al menos dos semanas, las familias de Tartagal, sobre todo las que viven en las comunidades indígenas padecen la falta de agua. Una de las causas que señaló el gobierno provincial es el escaso nivel de agua en el dique Itiyuro, el "más severo de los últimos 50 años, producto de una reducción importante de los caudales del río Caraparí y la sequía que afecta a la provincia y gran parte del país", se informó oficialmente.

No obstante, la desigualdad en el acceso al agua en el norte de Salta es una problemática que los gobiernos locales y provinciales no han podido saldar en las últimas décadas. Una muestra evidente es que aún hay familias originarias de la zona que se proveen con camiones cisterna, y que tienen el agua almacenada en tinacos de 50 litros.

La situación derivó en que se conforme un Comité de Emergencia Hídrica para el departamento San Martín, desde donde se tomó la decisión de poner en marcha un sistema de 24 camiones cisterna en Tartagal; 8, en la localidad de Aguaray, y 12, en General Mosconi. El Comité está bajo la coordinación de Aguas del Norte, y participan las secretarias de Recursos Hídricos, Salud, Seguridad, Asuntos Indígenas, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), el Ejército y los municipios del departamento.

A pesar de ello, Arce dijo que es "lamentable que se tenga que recibir agua de camiones que ni sabemos en qué condiciones están" puesto que el agua que se distribuye no es incolora, sino "marrón y verde". "Se ha aprovechado para contratar camiones de 2 millones de pesos y no sabemos a quién se contrató, por eso elevamos pedidos de informes", agregó el edil.

"La gente está muy molesta y no aguanta más", añadió. Aseguró que en el norte de Salta se está incumpliendo derecho al agua potable y al saneamiento. Por eso vecinos y vecinas "quieren ir a un referendum para ver que el agua sea gestionada desde la Municipalidad, a través de cooperativas o la figura que se elija". Las y los concejales mantendrán hoy una reunión para ver las actualizaciones que se deben hacer al pedido de 2009 y esperan tratarlo este martes en una sesión extraordinaria.

Arce insistió en que se trata de un momento preocupante porque "no se puede vivir en esta situación donde no tenés agua ni para lavar los platos ni para poder ir al baño". "Es catastrófico que una necesidad básica como el agua no pueda cumplirse en un municipio que llega a tener temperaturas arriba de los 40 grados", denunció.

Si bien estos últimos días llovió en la zona y con ello se permitió la recuperación de los caudales en el dique Itiyuro y el río Caraparí y el gobierno afirmó que de esta manera se aseguró que la planta Itiyuro operase con normalidad para abastecer a la cisterna de Villa Güemes, "la situación no se normaliza, se da una inyección de agua al sistema, pero no es más que eso", dijo a Salta/12 el concejal Ernesto Restom.

Trabajos en el sistema Itiyuro.

"Sale muy poca cantidad de agua y con la distribución de los camiones cisterna se entrega agua en malas condiciones, no es agua apta para consumo porque lo estamos viendo", manifestó, agregando que tampoco se llega a todas las familias. "No sé cuánto más aguantaremos así", advirtió. La localidad cuenta con más 123 mil habitantes, de acuerdo al CENSO 2010; está ubicada a 365 kilómetros de Salta capital, a 57 kilómetros de la frontera con Bolivia y a 103 kilómetros de Paraguay.

En relación al pedido de referendum que recibieron de los vecinos, el concejal dijo que esperan tratarlo de manera inmediata. Una vez aprobado, el Ejecutivo municipal tendrá 120 días para realizar el referendum, convocar al Comité Electoral y avalar todo el procedimiento de realización. "Mientras tanto, se van a realizar reuniones con distintos organismos que permitan conocer cómo avanzar", indicó.

"En mis 36 años de vida, nunca vi una solución al agua", manifestó Restom. Aseguró también que esperan lograr la aprobación de la iniciativa vecinal y que sea replicada en otras localidades del departamento.



El ex concejal de Tartagal José "Pepe" Barraza redactó un proyecto de ley para el departamento San Martín, que busca rescindir en forma parcial el contrato de concesión del servicio de distribución de agua potable y desagües cloacales, entre el Estado provincial y la empresa Aguas del Norte, "sin pago de indemnización alguna". Además, insta a que se derogue "toda norma que se oponga a la presente y toda aquella que habilite o permita la concesión a manos privadas del servicio de distribución de agua potable y cloacas".

El fin último de ese proyecto es crear el Centro Departamental de Usuarios y Trabajadores, que tiene como objetivo garantizar la provisión de agua potable y las redes de cloacas en el departamento San Martín. En ese sentido, se señala en el proyecto que "tendrá como finalidad la transformación de una unidad de negocio en servicio público esencial y social" al que deben acceder la totalidad de los habitantes del departamento San Martin.

Fueron sorprendidos

En tanto, el jefe de servicios de Aguas del Norte, Juan Bazán, dijo a Salta/12 que todos los años se preparan para la época estival, y con ese fin se profundiza un plan de contingencia "para atender todo lo que es la coyuntura para esta época". Sin embargo, afirmó que este año fueron "sorprendidos" porque "la problemática de abastecimiento del agua en el norte del país, principalmente en Salta, se vio agravada por la extrema sequía que hay". Sin embargo, la Mesa del Agua había advertido ya hace meses sobre la necesidad de hacer previsiones especiales para esta época estival.

Bazán aseguró que en el caso de Salta se produjo una bajante en los ríos, afectando principalmente el abastecimiento del dique Itiyuro. Con lo cual, "todo lo que nos preparamos año a año, fue superado total y absolutamente de manera extraordinaria", señaló. En ese sentido, dijo que a fines de octubre empezaron a trabajar con mayor presencia en la zona, desplegando un sistema de asistencia con camiones cisternas para los lugares más afectados.

"Tenemos identificados a usuarios sensibles, como puede ser el hospital, las escuelas, los centros de salud", donde se ha podido mitigar el problema de desabastecimiento, además de colocar mayores generadores de energía en distintos sectores por el mayor consumo de energía que se da en la época o por vientos o incendios que se producen. "Son una combinación de sucesos que afectan nuestros manejo del agua", indicó.

La empresa tienen identificada a Tartagal, General Mosconi y Aguaray como las principales localidades que dependen del sistema Itiyuro, por lo que el mayor despliegue de recursos se está direccionado hacia allí. Una vez conformado el Comité, Bazán dijo que se pudo profundizar en las acciones, teniendo ayuda incluso del Ejército Argentino y del Ministerio de Defensa de Nación, que brindaron más camiones cisterna.

En relación al estado del agua distribuida y la denuncia de legisladores locales y vecinos, el directivo dijo que buscan ser cuidadosos porque "no queremos generar ningún tipo de situación de pánico en la sociedad, y si habría algún riesgo lo comentaríamos", precisó. Sobre el reclamo respecto de que los vehículos para transportar agua son insuficientes para atender la demanda, manifestó que "es imposible reemplazar el abastecimiento por red sólo con camiones cisterna".

Este transporte es "una asistencia para atender a la emergencia y tratar de contenerla, pero lejos estamos de reemplazar un sistema por otro", expresó. Por ello, aseguró que cada vehículo tiene una hoja de ruta para la circulación, pero en "muchos casos el usuario no está preparado para recibir el agua porque el recipiente no es el adecuado". Esto se debe a que los recursos económicos de las familias afectadas no les permiten comprar un mejor depósito de almacenamiento, que no sean botellas o baldes de 10 litros, en la gran mayoría de los casos.

Ante esa cuestión, Bazán dijo que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia está abasteciendo con bidones grandes o tinacos de 300 litros para garantizar un mayor almacenamiento de agua a las familias. "Hay un trabajo comunitario muy intenso que se está llevando adelante, principalmente con Desarrollo Social, a través de distintos programas para relevar la población vulnerale y trabajar" desde el área social y de salud, sostuvo.

En septiembre de este año el directorio de Aguas del Norte dió a conocer los avances del Plan Federal de Obras de Agua y Saneamiento, anunciado en julio. De acuerdo a lo informado, se pasó de contar con 218 obras para todo el territorio provincial, a 233 proyectos de agua y saneamiento, con una inversión de $14.700 millones.