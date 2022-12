Pepe no solo es el mejor comentarista de ajedrez. Es además un gran jugador –capaz de jugar de igual a igual quien se le siente enfrente– y una gran persona, con la que tuve la suerte de compartir tiempo de trabajo. En la partida que elegí lo veremos derrotar a uno de los mejores jugadores del mundo –habitualmente con más de 2700 de Elo– y uno de las grandes referencias del ajedrez español de toda de los tiempos. Y lo hace con el estilo que más disfruta: ¡buena precisión y ventaja en un ‘finalito’!



1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7 6.e3 c6 Pepe en general prefiere los planteos sólidos y, tanto de blancas como de negras, arribar a posiciones tranquilas para encarar el medio juego 7.Ad3 Cbd7 8.h3 Cf8!? Esconde la idea, muy interesante, de jugar Ce6 amenazando el alfil, luego g6 y Cg7 para lograr Af5 y poder cambiar finalmente ese alfil de casillas blancas 9.Dc2 Ce6 10.Ah4 si 10.Axf6 Axf6 11.0–0–0!? (11.Axh7 g6) seguiría 11...g6 10...g6 si 10...0–0?! seguiría 11.Axf6 Axf6 12.Axh7+ 11.0–0–0!? Una decisión difícil: Paco Vallejos decide jugar una posición de doble filo con enroques opuestos. 11.Cf3!? 0–0 12.0–0 Cg7 era otra alternativa 11...0–0 12.Cf3 c5! ¡Gran detalle de Pepe! La ruptura ahora sí tiene sentido contra el enroque largo, mientras que ante 12...Cg7 el ataque con 13 g4! sea aún más fuerte 13.dxc5 Cxc5 14.Cd4 lo más normal hubiera sido 14.g4!? jugando de manera agresiva contra el enroque del rival, ya que de otro modo el negro va a tener un fuerte ataque en el flanco dama 14...Ad7 15.Rb1! Es imprescindible alejar el rey de la columna c 15...Tc8 16.Tc1 Ca4 contra 16...Cce4!? podría seguir 17.Axe4 Cxe4 18.Axe7 Dxe7 19.Cxd5 De5! 20.Cc3 Cxc3+ 21.bxc3 Tc4 y el peón de c3 sufriría 17.Dd2 Cxc3+ 18.Txc3 Txc3 19.Dxc3 Ce4 20.Axe4 Axh4 21.Axd5 Axf2 Las últimas jugadas son parte de una variante bastante forzada para ambos bandos, luego de la cual Pepe logra romper la estructura blanca y deja muy débil al peón de e3 22.Axb7 si 22.Tf1 seguiría 22...Dg5! 22...Dg5! La ventaja de tener la pareja de alfiles en una posición abierta los y la mayor seguridad del rey negro compensan el peón de menos, pero a pesar de haber chances para ambos jugadores una mirada práctica nos indica que la posición es más fácil de jugar para las negras 23.Td1 23.Cc2!? era una alternativa interesante, jugando para mantener el peón de e3 23...Axe3 24.g4? Td8! Ante el juego dubitativo de Paco, Pepe trae la torre al centro, tiene los alfiles muy bien ubicados y la dama activa, por lo que la posición comienza a tornarse difícil de defender para las piezas blancas 25.a3 Axg4!? Interesante decisión, asegurándose un final sin riesgo de perder y afrontando las posibles dificultades a las que un final de alfiles de distinto color puede llevarlo. La alternativa era 25...h5!–+ 26.hxg4 Df4 27.Ra2 Axd4 28.Df3 Dxf3 parecía muy interesante 28...Dh2!? pues tras 29.Dg2 Dxg2 30.Axg2 Ab6 31.Txd8+ Axd8–+ se arribaría a un final sin complicaciones, donde el 3 contra 1 es imposible de parar 29.Axf3 Rg7 30.b4 Ab6! Excelente, Pepe sabe que el final sin las torres se gana 31.Ad5 Rf6?? Grave error que le otorga al rival chances concretas de igualar. La forma de ganar es compleja de ver, en parte por los posibles apuros de tiempo, pero muy instructiva: 31...g5! 32.a4 f5 33.gxf5 g4–+; la misma idea resulta exitosa con 31...f5! 32.gxf5 g5!! 32.Tf1+ Rg5 33.Axf7 Rxg4 34.Th1! h5 35.Axg6 h4 si bien los módulos indican igualdad no es sencillo defenderse bien con blancas 36.Af7 pronto se notará por qué hubiera sido más precisa 36.Ae4 36...Td6 el alfil en f7 no encontrará buenas diagonales para volver 37.Rb3?? era necesaria 37.Te1 para que el alfil pueda volver a tiempo, condición necesaria para luchar por el empate 37...h3 38.a4 Rg3 39.a5 Ae3 40.Rc4 Td4+! Sacándole los trucos vinculados con Ad5, las blancas no tienen nada que hacer. Si 40...Rg2 podría haber seguido 41.Tb1 Td4+ 42.Rb5 h2 43.Ae8! 41.Rc3 Rg2 Es curioso que no haya optado por 41...h2, que tras 42.b5 Rg2 43.Txh2+ Rxh2 44.b6 Td6 45.bxa7 Axa7 dejaría la partida definida. 42.Te1! Af2 43.Te4?? Un error fácil de cometer en un apuro. 43.Te6!! h2 44.Ae8!! ¡Increíblemente Vallejos podría haber llegado al empate en su último recurso! El problema del negro es que los finales de 2 peones contra alfil y peón alfil son mayoritariamente tablas, más teniendo en cuenta lo cerca que esta el rey blanco y lo alejado que esta el rey negro 43...Txe4 44.Ad5 Ae1+!! Si 44...Rf3? seguiría 45.Rd3 45.Rd3 45...Axb4 46.a6 Rg1 47.Axe4 h2 48.Rc4 Aa5 49.Rb5 Ab6 el peón negro corona en casilla negra, mismo color que el alfil de Pepe, por lo que el final se gana fácilmente ­­­0–1.







(*) N° 1 del ranking argentino, compañero de Pepe Cuenca en Chess24.