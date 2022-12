El director técnico de la selección española, Luis Enrique, habló luego de la eliminación ante Marruecos por penales en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y puso en duda su continuidad al mando del seleccionado europeo.

El ex entrenador del Barcelona tomó la palabra y se mostró satisfecho con lo hecho por el equipo durante los 120 minutos: "Dominamos el partido, nos faltó el gol. Generamos situaciones ante un rival encerrado y con mucha calidad defensiva. Pudimos haber generado más situaciones, o haber sido más profundos. Estoy más que satisfecho con lo que ha hecho el equipo. Han representado al máximo la idea de juego del staff. Los felicito, y también felicito a Marruecos por la clasificación".



Asimismo, el seleccionador español apuntó: "Estoy contento con el perfil de jugador que tengo y no los cambiaría por ningún otro. Iría con ellos a muerte. Si hay un responsable de algo, soy yo. Es evidente que tenemos una sensación triste, por el apoyo de nuestra afición que no hemos podido devolver con resultados".



Luego, Luis Enrique puso en duda su continuidad al mando de la Roja al alegar que se le acaba su contrato: "No sé si voy a seguir, no es el momento de hablar de mi futuro. Va a haber tiempo, mi contrato se acaba. Ya saben que estoy a gusto acá y si fuera por mí, seguiría toda mi vida. Pero tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor para mí y para la selección. La eliminación y otras situaciones van a influir".



Por último, el DT se mostró disconforme con las decisiones que tomó y el resultado que tuvieron las mismas: "Los penales tienen explicación. Yo escogí a los lanzadores, pensé que eran los mejores en ese momento. Elegí los tres primeros y luego el resto, que lo decidan los jugadores. Imagínate el ojo que tengo. Me he equivocado por Pablo Sarabia. Lo puse para los penales y ha generado dos chances claras de gol. Es el único resquemor que me queda. Si volviera a empezar, lo pondría más minutos, pero estamos para tomar decisiones".



Otras voces

En línea, el capitán Sergio Busquets también lamentó la eliminación de España en el Mundial Qatar 2022 a manos de Marruecos, pero destacó la actuación de su equipo en su intento de conseguir el pase de fase.

"Creo que hemos hecho méritos durante el partido. Ha sido muy duro y físico. Ellos estaban siempre en su campo, era complicado; a medida que pasaban los minutos nos hemos acercado. Y en el último segundo hemos tenido la de Sarabia, una pena. Después hemos caído en los penaltis, de la manera más cruel", asumió el jugador del Barcelona, quien falló su respectivo penal en la tanda.

Luego, el campeón del mundo en 2010 con la Roja habló de su futuro en el combinado europeo: "Ahora lo importante es la selección y no yo. Es una noche difícil, dura y hay que levantarse. Que sirva de experiencia para nuestro equipo. Hay buena dinámica, buen grupo y gente joven. Hay que seguir".

Otro que tomó la palabra fue el mediocampista Rodri, que habló de sus sentimientos post-eliminación y del estilo de juego de Marruecos: "Nos vamos a casa, estamos muy mal, es uno de mis peores días. Marruecos jugó como esperábamos, ellos con once tíos atrás, como todos los partidos que juegan".

Asimismo, el jugador del Manchester City lamentó las oportunidades desperdiciadas durante los 120 minutos y los penales malogrados: "El fútbol es cruel, no entiende de justicia, entiende que la pelotita entre. Los penaltis son una lotería, depende del día. Nosotros no metimos ninguno creo y ellos, casi todos. Sólo nos queda dar las gracias a los españoles que han estado a nuestro lado. Lo dimos todo".