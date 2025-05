De las 17 listas que se anotaron para competir por bancas en la legislatura porteña, hubo doce que no lograron llevarse ni un solo lugar. El primero de ese pelotón fue el libertario expulsado de su partido Ramiro Marra, quien se llevó el 2,6 por ciento. Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, Lula Levy, radical de Martín Lousteau y el morenista Alejandro Kim estuvieron entre el 2, 5 y el 2 por ciento. Hubo ocho candidatos que perdieron contra el voto en blanco, que fue de 1,9 por ciento. Uno de ellos fue Ricardo Caruso Lombardi con el 1,7. Y luego están los que no llegaron ni al uno por ciento. De mayor a menor: Yamil Santoro, Juan Manuel Abal Medina, Federico Winokur, María Eva Koutsovitis, Mila Zurbrigger, César Biondini y Marcelo Peretta, el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que se quedó con el último lugar.

"Recuerden que solo muy pocas personas sostendrán en el futuro los más elementales valores de la humanidad. La palabra y la verdad vencerán por sobre el dinero y la plata dulce", tuiteó Elisa Carrió y le agradeció a su candidata Oliveto y a los 40 mil porteños que la votaron. También Lousteau agradeció "a quienes creyeron que la Legislatura necesita una nueva generación". Afirmó que "esta vez no alcanzó para dejar atrás las mismas caras de siempre, pero estamos profundamente orgullosos del camino recorrido y de todo lo que construimos juntos". Abal Medina, por su parte, analizó el magro resultado que obtuvo. Dijo que hubo "un bloqueo mediático" y llamó al peronismo a debatir. Marra, por su parte, celebró el triunfo de quienes lo expulsaron de La Libertad Avanza y aseguró que seguiría "luchando como siempre para fortalecer este rumbo y terminar con el kirchnerismo en la Argentina, desde el lugar que me toque". A modo de autocrítica o como pedido a sus ex referentes afirmó: "Llegó la hora de madurar políticamente. Hay que dejar de profundizar las pequeñas diferencias y construir sobre las similitudes de cara a 2027".