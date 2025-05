Por más vueltas que se le busquen, aun usando el bisturí en cada comuna en cuanto a resultados y concurrencia, surgen tres datos incontrastables. El Gobierno se consolidó como fuerza predominante desde la vidriera del país. Mauricio Macri pasa a cuarteles de invierno, o a sus torneos de bridge. Y la franja de centro-izquierda estuvo alrededor de sus números históricos en un distrito adverso al peronismo.

Un cuarto elemento es la baja participación, en contraste con las cifras tradicionales. Es una señal de desapego ciudadano, con el agregado nada menor de que su aprovechamiento central es hacia derecha y, para peor, en su variante ultra.

¿Eso significa que el Gobierno avanzó en construir hegemonía?

Responder a ese interrogante tiene dos perspectivas. En la frialdad numérica, Milei asentó su núcleo duro y nada más. Pero lo hizo sacando de la manga un candidato por el que, en principio, casi nadie daba dos pesos. La imagen es fuerte. Si Manuel Adorni hubiese tenido un par de puntos menos y Leandro Santoro a la inversa, no variaba demasiado. Estamos hablando de una victoria mileísta en torno a los 50 mil votos. Sin embargo, la lectura política es que Adorni consiguió el primer puesto cuando prácticamente todas las encuestas decían lo contrario. Y a eso no hay con qué darle en cuanto al impulso que recibe el Gobierno para profundizar el salvajismo de su modelo.

Los libertaristas quedan instalados como comandantes exclusivos en la representación política de la derecha. No queda absolutamente ninguna duda acerca de que Macri es el enormísimo derrotado de la elección. Desaparece uno de los actores centrales de nuestra política en los últimos 20 años, aunque en Argentina siempre debe tenerse cuidado con los pronósticos definitivos. En lo que fue el PRO no hay ninguna figura que asome con peso para disputarle a Milei el rango de conductor del partido del ajuste y la entrega.

En su discurso de esta noche, Adorni dijo directamente que ya no hay lugar para alianzas con los ex cambiemitas. Vengan al pie, en otras palabras, porque ya no les da para otra intentona.

Esta euforia de los libertaristas es comprensible, pero todavía requiere de sortear pruebas. Este lunes cabría suponer que festejarán “los mercados”, pero el país que quieren los dueños, además de afianzarse en “la macro”, necesita la victoria en la madre de todas las batallas: el territorio bonaerense.

En el caso del peronismo, agregado a sus desastres en Salta, Jujuy y San Luis, más el triunfo de la suma de sus dos pedazos en Chaco que sólo fue leído como la derrota de Jorge Capitanich, debería suponerse que el no extraordinario pero sí buen desempeño de Santoro invita a tomar enésima nota sobre lo que significa la falta de liderazgo y vocación de unidad. En Capital pudo articularse una cabeza electoral sólida, que juntó a casi todas las tribus distritales y salvó la ropa como condición insuficiente pero necesaria.

La lección que dejan las elecciones porteñas, a más de la caída estrepitosa de Macri, es que el Gobierno tiene una fortaleza que podría tener pies de barro si la economía se desvencija. Pero el mañana es una hipótesis. Hoy, es, otra vez, la victoria demostrada de Milei incluso en barrios de clase media que también están siendo percudidos por el modelo. Y en las barriadas populares resaltó la no concurrencia.

En consecuencia, ¿hasta dónde será posible que la interna peronista bonaerense, la que dirige el ánimo nacional, no registre lo imperioso de apartar chiquitajes?

Nuevamente, LLA operó con sinceridad total. Adorni dijo sin ambages que estaba ahí, de candidato, al solo efecto de representar a Milei. No tuvo empacho en ratificarlo a través de su liso y llano desconocimiento de los temas de la Ciudad. Y, asimismo sin vergüenza, usó su condición de vocero para entremezclarla con su candidatura, anunciando la rebaja de aranceles para importar celulares y el endurecimiento de los requisitos inmigratorios. Ni hablar del escándalo por el video falso con Macri bajando a Silvia Lospennato. No importó esencialmente, como tampoco interesó la simbiosis entre el postulante electoral y el cargo público que ejerce.

Es así que el momento de la situación política en general, y económica en particular, potencia el resultado de estas elecciones.

Nada semeja detener el andar “orondo” del oficialismo, si se lo mide en términos de la firmeza con que encara sus decisiones y del rol meramente denunciativo que expresa la oposición.

El Gobierno, aunque nada de lo que hace suponga marcha atrás en su experimento de bestialidad ultraliberal, demuestra que no tiene problema alguno en archivar varias de las banderas de libertad absoluta de mercado. Pisa paritarias, recurre a “planes platita”, plancha el tipo de cambio, maneja tarifas y salarios encorsetados para que no se dispare la inflación. Todo, de cara a llegar a octubre con las variables macro y micro controladas. Con el imaginario bien menemista de comienzos e intermedio de los ’90, mudando del voto-licuadora al voto-motosierra.

La medida de rebaja arancelaria para la importación de smartphones, que tiene en vilo a una Tierra del Fuego donde Milei también ganó por más del 50 por ciento de los votos, es un paradigma de aquello que representa al modelo vigente.

Puede y debe discutirse si acaso esa provincia no necesita cambiar su perfil productivo, porque al mediano plazo, inevitablemente, dejará de ser viable permanecer como ensambladora de componentes externos (lo cual no implica solamente ese sector industrial). Pero de ahí a tomar una resolución inconsulta, de buenas a primeras, apta para dejar sin trabajo a miles de habitantes, hay una distancia abismal.

Con un desparpajo propio de la frívola caradurez que lo caracteriza, Federico Sturzenegger dijo que el territorio fueguino debería dedicarse ya mismo a ser un parque mundial de diversiones. Que en el medio esté la gente lo tiene tan sin cuidado como la brutalidad ¿repentina? con que se dispuso el accionar, que ni siquiera garantiza ventajas de precio competitivas contra los productos importados. Es el viejo y nunca bien ponderado verso de que la copa derramará hacia abajo por vía de bajar impuestos. Otro Día de la Marmota.

Lo mismo aplica para el endurecimiento de las condiciones inmigratorias que anunció el vocero-candidato, cuando no hay ningún dato de impacto severo sobre lo económico que no sea la necesidad de seguir construyendo enemigos fáciles.

¿Sobre qué se monta ese mundo fake? Por un lado, es cierto, sobre la realidad líquida de la instantaneidad perpetua, del universo clip de las pantallas, de que la certeza de los datos pasó a mejor vida. Pero, también, se ejerce sobre la obviedad de que no tiene enfrente un relato que desmonte las falsedades.

Esta semana ocurrió además que Eduardo Casal, jefe nacional de los fiscales, pidió que le sea duplicada la condena a Cristina. La causa Vialidad es un bochorno, sin más pies ni cabeza que no sean la persecución contra la ex presidenta. Incluso lo admiten, aunque bien que en reserva, juristas que no son precisamente del espacio opositor. Las obras en cuestión ya habían sido investigadas por la justicia provincial, no se hicieron pericias de ninguna de ellas y, menos que menos, puede entrársele a acusar por asociación ilícita. Dale que va, ahora la Corte no tiene más excusas para dejar de pronunciarse, sin perjuicio de que no está obligada a plazos específicos.

El pronóstico no es bueno para Cristina, a estar por lo que hacen trascender los services respectivos.

¿Habría algo más fuerte que este escándalo persecutorio, para que se unieran contra ello los moralistas republicanos?

De nuevo: no importa la verdad. Decidirá el clima político.

Y ese clima, desde la noche de este domingo junto con los resultados del anterior más lo que ya había sucedido en Santa Fe, determina por el momento dos cosas principales: aumento de la indiferencia popular, reflejado en el descenso de la participación, y convalidación general del ajuste mileísta.