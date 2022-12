José María “Moro” Leguizamón, hijo del mundialmente reconocido músico salteño Cuchi Leguizamón, denunció ayer que el cajón que albergaba el cuerpo de su padre desapareció del mausoleo en el que descansaba.

“Se han robado el cuerpo de mi papá”, dijo angustiado en un corto diálogo con Salta/12. “No entiendo cómo puede pasar esto”, continuó, e indicó que aún no había radicado la denuncia formal “porque me siento pésimo”.

Moro Leguizamón contó que ayer fue a visitar el mausoleo en el Cementerio Municipal de la Santa Cruz y cuando ingresó, vio que el cajón de su padre no estaba.

Sostuvo que la última vez que visitó el Cementerio fue en 2018, antes de la pandemia, y que por problemas de salud que atravesaba no pudo volver en todo este tiempo. “Ahora me sentía un poco mejor entonces decidí ir y me doy con esto”, relató.

El 29 de septiembre de este año se cumplieron 105 del natalicio de Gustavo Leguizamón, conocido como “Cuchi”, cuyos versos son parte del cancionero nacional. El músico falleció el 27 de septiembre del año 2000.

Entre sus temas se destaca “La Chacarera del Expediente”, un clásico que suele actualizar siempre las realidades de la ciudadanía ante la Justicia.

“Es una vergüenza que pase esto. Más cuando mi padre ha dado tanto”, afirmó José María mientras intentaba ayer salir de su asombro.

Por su parte, el administrador de cementerios municipales de la capital salteña, Julio Villafañe, dijo a Salta/12 que anoche se inició una investigación para verificar en todos los libros si hubo autorización para un traslado del cajón desde el mausoleo. No descartó que exista “un equívoco” en la situación. Para hoy esperan realizar el relevamiento correspondiente y dejar establecido si algún familiar directo del músico autorizó el movimiento del cajón.