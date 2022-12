La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de una miel, un aceite de girasol y un agua embotellada. Las autoridades consideraron que los productos inseguros para los consumidores.





La investigación respecto de la miel de abeja marca "El Tridente" fue iniciada a raíz de varias consultas particulares. Según los datos oficiales, en Mercado Libre se comercializaban estos productos no inscriptos ante la Anmat. No contar con los datos de fabricación representa "un riesgo para la salud de la población", debido a que no se puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los cosméticos, indicaron las autoridades.

En tanto, con la Disposición 9736 el organismo de control prohibió la comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del aceite de girasol marca "Don Manuel", hasta que cuenten con las inscripciones correspondientes.



A diferencia de la investigación de la miel de abejas, esta revisión fue iniciada por la Dirección de Bromatología de la provincia de Neuquén, desde donde detectaron que el domicilio de elaboración era inexistente.

Por otro lado, también fue sacada de circulación por carecer de registros sanitarios un agua embotellada de la marca "Sorbos de Mar". En su presentación indicaba que estaba "extraída de las profundidades del Océano Atlántico Sur" y prometía ser "100% hipertónica".

En los considerando de la norma, que llevó la firma del director de la Anmat, Manuel Limeres, se detalló que al desconocer las condiciones de manufactura no se puede precisar si los productos fueron elaborados con ingredientes permitidos y bajo las concentraciones establecidas por la normativa vigente.

Seguí leyendo: