La exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, apuntó este miércoles contra los "jueces del lawfare" y aseguró que “son sirvientes del poder real”. “Ellos sienten que manejan algo, pero son sirvientes”, enfatizó por AM750, respecto de los magistrados, fiscales y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido.



Esta definición de Caamaño llegó tras conocerse la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y luego de un largo descargo de la vicepresidenta denunciando lawfare y el "Estado paralelo" asentado en el Poder Judicial.

“Tenemos el lawfare a flor de piel. Todo lo que hacen ellos, no pasa nada. Mientras que todo lo que nosotros no hacemos, termina siendo una causa penal. Todo el tiempo. Es una cosa insoportable, muy fuerte”, sostuvo la abogada, en sintonía con la denuncia de la vicepresidenta.

Caamaño cruzó a los jueces del lawfare y les dijo: “Ellos sienten que manejan algo. Pero son sirvientes. Hay una corporación judicial que es parte del lawfare. Están los medios hegemónicos, los políticos neoliberales, estaba la AFI, pero todo eso lo manejan los grupos hegemónicos”.

Por otro lado, la exinterventora de la AFI se refirió a la filtración de chats, donde jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y empresarios periodísticos confabulaban para ocultar un viaje que hicieron a Lago Escondido, y apuntó al propio macrismo.

“Cuando llegué a la AFI tenía un montón de agentes que estaban en condición, porque eran de la Policía de la Ciudad. Yo los devolví a todos a la Policía. Lo único que hizo el macrismo fue hacer espionaje ilegal. Yo no sé bien qué hacían estas personas más allá de saber que eran agentes. Esta es una interna que tienen ellos”, dijo.

Y finalizó: “Nosotros, como Gobierno, no tuvimos nada que ver. No me queda claro si estos policías respondían a Seguridad o al Ministro. La realidad es que esto es una interna entre ellos, por eso se filtró del teléfono de D’Alessandro”.