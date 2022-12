El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, repudió la condena contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y afirmó que "hay una democracia condicionada" que debe ser asumida. Para el funcionario, hay que insistir en la necesdiad de "modificar el sistema de poder, el sistema de medios y al Poder Judicial".

Asumir este condicionamiento, para Rossi, no significa "dejar todo tal como está", sino un desafío de cara a las elecciones 2023. Después de que la propia vicepresidenta asegurara ayer que no va a ser candidata a ningún cargo, el funcionario advirtió que el Frente de Todos no va a competir electoralmente contra la oposición, sino “contra este otro poder“. Por eso, insiste con que se debe “modificar este sistema de poder, el sistema de medios y el Poder Judicial”.



“Este fin de semana conocimos una serie de chats que son una pequeña muestra de cómo funciona el superpoder que maneja la Argentina. La alianza entre los medios hegemónicos y el Partido Judicial liderada por Magnetto. La existencia de este poder condiciona la democracia argentina, porque persigue y condiciona a políticos de nuestro espacio”, enfatizó en diálogo con La Garcia, por AM750.

Además, el exdiputado habló sobre el rol de la expresidenta en el escenario electoral: “Cristina en términos políticos no está proscrita, porque tiene instancias de apelación. Pero fácticamente sí. Porque la decisión de ayer tiene que ver con la condena de no someter al espacio político. Que no digan que está buscando fueros. Este poder condiciona la democracia argentina”.

Los chats del lawfare

Por otro lado, Rossi se refirió a la filtración de chats donde jueces federales, exagentes de inteligencia, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín confabulan para ocultar un viaje a Lago Escondido, financiado por la empresa de medios de comunicación.

Su respuesta al ser consultado sobre si la filtración surgió de la AFI es contundente: “No es una operación nuestra. No me hagas reír que es muy temprano”. Y agrega: “Lo que hay que decir es que independientemente de que ha sido filtrado, lo que hay es una demostración de esta conjunción entre dos poderes y un grupo mediático. Uno debería entender que lo que vimos en esos chats, en esas filtraciones, es la punta del iceberg”.