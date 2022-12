El delantero Cristiano Ronaldo, quien estuvo en el banco de suplentes en la goleada que Portugal le propinó a Suiza por 6 a 1 e ingresó a jugar sólo durante un cuarto de hora con el partido definido, no se entrenó este miércoles con el grupo de jugadores que no actuaron o que participaron pocos minutos, con miras al cruce de cuartos de final del Mundial, el sábado ante Marruecos. Por ese motivo, no queda claro si volverá a ser tenido en cuenta en el once inicial o seguirá en el banco de los relevos, sobre todo por la gran actuación que tuvo su reemplazante, Gonçalo Ramos.

La situación de la estrella portuguesa está lejos de definirse, de cara el encuentro de los cuartos de final. En el encuentro del martes, el entrenador de Portugal, Fernando Santos, dejó a "CR7" en el banco de suplentes ante Suiza por un "desplante" que el astro le habría hecho durante una práctica. Para colmo, el equipo brilló ante Suiza, con tres goles de Gonçalo Ramos, el atacante del Benfica que ocupó su lugar en el conjunto titular.

Más allá de ese desencuentro entre "CR7" y Santos, el delantero se mostró de buen humor durante el partido ante los helvéticos y celebró los goles desde el banco de suplentes. No obstante, luego de haber ingresado a los 73 minutos en reemplazo de Joao Félix, una vez finalizado el encuentro no se quedó a celebrar la victoria con sus compañeros en el campo de juego sino que se marchó raudamente al vestuario en una caminata solitaria.

Durante esta jornada se esperaba que Cristiano Ronaldo participara del entrenamiento que efectuaron los suplentes en el campo de juego. Sin embargo se quedó en el gimnasio e hizo tareas regenerativas con los que jugaron ante Suiza, consignó el periódico deportivo español Marca.

El próximo compromiso de los lusitanos será el sábado y habrá que ver si el DT Fernando Santos mantiene a "CR7" entre los suplentes para que Ramos siga en el once inicial o bien le devuelve la titularidad.