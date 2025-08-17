En el padrón electoral, el 23% representa al voto joven

En las elecciones generales no solo se elegirá presidente. La Asamblea Legislativa Plurinacional renovará 36 escaños en el Senado y 130 en la Cámara de Diputados, además de nueve delegados ante organismos internacionales.

El padrón electoral en Bolivia refleja la importancia de las nuevas generaciones con el 23 por ciento de los ciudadanos de menos de 30 años de edad y más de la mitad que no supera los 40 años.

La concentración urbana también resulta clave, ya que el 74 por ciento de los electores reside en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que se perfilan como decisivas para inclinar la balanza electoral.

El TSE habilitó 34.026 mesas de sufragio en 5.727 recintos del territorio nacional, al tiempo que las mesas permanecerán abiertas hasta las 16:00 hora local (20:00 GMT), aunque quienes permanezcan en fila al cierre de la jornada podrán ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo en Bolivia cuentan con la observación de misiones internacionales como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras, que han desplegado representantes en las regiones del país para supervisar el proceso.