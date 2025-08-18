Exdiputado, exalcalde, economista y nacido en España, el candidato presidencial opositor Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano, centroderecha) dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia al ser el más votado en la primera vuelta con más del 32% de los sufragios.

Paz Pereira, de 57 años, es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993). Nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares de su país.

Es economista y ocupó varios cargos en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.

Para llegar a la Alcaldía de Tarija, Paz Pereira derrotó en las elecciones municipales de 2015 al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), entonces liderado por el expresidente Evo Morales.

En 2019, fue parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia que presionó para que haya una segunda vuelta electoral en medio de las denuncias de un supuesto fraude a favor del entonces mandatario Morales y en desmedro de Carlos Mesa. Esas denuncias fueron clave para la anulación de los comicios y del posterior golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La sorpresa de la elección

El actual senador fue la principal sorpresa de los comicios de este domingo al pasar de los últimos lugares en las encuestas de opinión previas a obtener el derecho de disputar una segunda vuelta con el expresidente conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001-2002.

Su compañero de fórmula en el PDC es el ex capitán de policía Edman Lara, quien se hizo popular en las redes sociales por sus revelaciones de diversos casos de presunta corrupción en la institución policial, hasta que en 2024 fue dado de baja.

Paz Pereira tuvo una campaña modesta frente al gran despliegue que hicieron Quiroga y el también opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas habían situado entre los primeros lugares y con posibilidades de disputar la segunda vuelta.