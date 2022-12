El secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, analizó este jueves el escenario político que se abrió tras la condena contra Cristina Kirchner y su decisión de no presentarse como candidata en 2023. Aseguró que es momento de “redoblar esfuerzos” y que la vicepresidenta “es la conductora natural del espacio, siendo proscrita o no”.



Por AM750 Manrique señaló que lo que queda por delante para el Frente de Todos es la necesidad de “fortalecerse aún más”. Y que para eso “no hay nada mejor que tener bien identificado al adversario”. “Hay que tener una estrategia clara. Traccionar la política a fondo. Sin medias tintas”, agregó.

“Más que un candidato, necesitamos un conductor, y el conductor natural del espacio es ella, siendo proscrita o no. No es momento para tibios. Cristina es una de las personas más poderosas desde el punto de vista popular. Si se animaron con ella, se van a animar con cualquiera. Estos muchachos buscan aterrorizar. Y no hay que tenerles miedo”, enfatizó de manera enérgica.

En este punto, el sindicalista habló hacia el interior del movimiento obrero en tono crítico: “Si el movimiento obrero hubiese estado unido, esto no pasaba. Nada es más poderoso que el movimiento obrero unido. Pero jugamos a las figuritas con los políticos. Hay que unificarse de verdad y ojalá algún día lo logremos. Ojalá esta desgracia sea el motor que nos unifique”.

“Hasta que eso ocurra, que cada uno se haga cago de lo que se debe hacer. Mi gremio, que nació y es peronista, es kirchnerista. Porque el kirchnerismo fue la expresión más cercana al peronismo que nos tocó vivir. Y lo digo a cara descubierta. No te podes andas escondiendo avergonzado de lo que sos. Hay que trabajar para que los indecisos e indecisas se decidan. Hay que salir a hacer política de verdad”, finalizó.