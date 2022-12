6 de julio de 2021. Todas las miradas estaban puestas en lo que ocurría en el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasil. Por el coronavirus, la cancha estaba prácticamente vacía. Las conversaciones de los jugadores se amplificaban en los televisores del país. “Mirá que te como, hermano”, repetía la voz, que se escuchaba a la perfección.



El que hablaba era Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero de la Selección Argentina. Abajo de los tres palos, a la espera de que Davinson Sánchez pateara el tercer penal de la tanda por el pase a la final de la Copa América. El arquero se quedó con la pelota y Argentina puso un pie en el Maracaná.

Erró Rodrigo De Paul y de nuevo se escuchó: “Yo a vos te conozco. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como”. El “Dibu” advertía de nuevo. Esta vez a Yerry Mina. Martínez atajó, de nuevo.

En el silencio se escuchó a Messi. “Baila ahora, dale. Baila ahora”, le decía a Mina, que tuvo un polémico festejo en el partido anterior cuando definió también por penales contra Uruguay.

Argentina 3, Colombia 2 y con un penal más por tirar. El que se paraba ahora para definir el futuro de los colombianos era Edwin Cardona. El “Dibu” repitió la charla. Y repitió la atajada: así le dio a la Argentina el pase a la final contra Brasil, donde se terminó coronando con el trofeo.

La explicación de el “mirá que te como”

Consultado por esta particular forma de intimidación que lo hizo protagonizar todos los memes, el “Dibu” explicó que no era la primera vez que lo hacía. Detalló que en una ocasión, jugando con unos amigos, antes de que le pateen un penal le empezó a decir al jugador que no se la iba a picar. Se lo dijo muchas veces. Hasta el cansancio. Y cuando pateó, la picó y se la atajó.

“Es algo que hago, también con mis compañeros. Poner nerviosos a los demás no es algo que busque. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar de cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, aclaró de todos modos.

Cómo le fue al "Dibu" Martínez en los penales

Ahora, en pleno diciembre del 2022 y a horas de que Argentina se enfrente a Países Bajos por el pase a la semi, pero, esta vez, el Mundial, todas las variables salen a la cancha con los jugadores. Entre ellas, los números del arquero de la Selección cuando se pararon frente a él desde el punto de penal.