Periodistas y empleados del histórico medio norteamericano The New York Times iniciaron una medida de fuerza por 24 horas, la primera de esa magnitud en cuatro décadas. Los trabajadores, que se plegaron masivamente al paro, reclaman un aumento salarial superior al 5 por ciento.

Desde el sindicato The NewsGuild of New York, que nuclea a 1300 trabajadores de prensa, aseguran que las negociaciones con la empresa se dilataron demasiado y exigen que se revise el contrato que venció en marzo de 2021. La propuesta que acercó la patronal está alejada de lo planteado por el gremio de periodistas: ofrecen un aumento promedio de 2,87%.

Son más de 1100 trabajadores los que se sumaron a la medida de fuerza que inició este jueves a la medianoche. En declaraciones al medio inglés The Guardian, la corresponsal Dana Goldstein, que lleva seis años trabajando para el New York Times, dijo que el ofrecimiento que hizo la empresa "es desalentador", sobre todo en un momento de despidos masivos en los medios de comunicación y el aumento del costo de vida en Estados Unidos.

Otro punto de conflicto es el monto del salario mínimo, que actualmente alcanza los u$s 45,000 por año. El sindicato pidió que la suma aumente a por lo menos u$s 65,000.

Ante la medida de fuerza, la portavoz del Times, Danielle Rhoades Ha, declaró: "Es decepcionante que estén tomando una acción tan extrema cuando no estamos en un callejón sin salida”.

Sin embargo, el gremio comunicó que la empresa demoró por dos años la negociación del aumento salarial, que anunciaron que no les iban a pagar durante la huelga y que se les pidió a los trabajadores trabajar horas extra para compensar las horas que durara el paro.