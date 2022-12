El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se refirió este viernes a la “previsible” condena contra Cristina Kirchner. Si bien destacó el discurso de la vicepresidenta y lo describió como “impecable”, aseguró que “no comparte” la decisión de no presentarse en las elecciones de 2023. “Es precisamente lo que ellos pretenden, que uno renuncia a postulaciones”, señaló por AM750.



“El discurso de Cristina tuvo una fortaleza y coraje al que nos tiene acostumbrados. Si hay algo que aprendimos de Néstor y Cristina es a no resignar las convicciones. Me parece que las convicciones trazan un rumbo y el rumbo un horizonte. En la política lo que no se puede hacer es no tener un horizonte. A nosotros nos encantan, nos enamoran, los factores emocionales que nos indican que hay un rumbo”, continuó explicando.

Luego, el gobernador apuntó: “Como conozco a Cristina, se dé sus convicciones y que cuando toma decisiones lo hace con racionalidad. Advierto su decisión en una perspectiva de lo que considera necesario en el país. Pero el único que puede excluir a un dirigente es el pueblo”.

“Así como Perón dijo que el único heredero es el pueblo, la verdad es que es el pueblo con su voto el que determina dónde debe estar cada dirigente. De cualquier manera, lo cierto es que nosotros nos debemos de cara a nuestro espacio, dentro y fuera, una visión respecto a lo que hay que hacer”, finalizó.

Los errores en el FdT

Por otro lado, Capitanich se refirió a los “errores” que cometió el Frente de Todos durante su gestión. Lo hizo con la mirada puesta en la búsqueda de un sistema que permita “consensos respecto a políticas de Estado que garanticen el derecho a las mayorías populares y resuelva el funcionamiento de una democracia de carácter social con profundos contenidos participativos”.

“El mundo está difícil. Las coaliciones de gobierno son complejas. Cometimos varios errores, la primera fue no fortalecer el Partido Justicialista. Segundo, no fortalecer el desenvolvimiento institucional de la coalición opositora. Tercero, no advertir la magnitud del problema heredado”, señaló brevemente.

El dirigente cuestionó: “Macri está en Qatar. Sturzenegger está dando clases en las universidades de Estados Unidos. Ellos endeudaron al país y fugaron capitales y nosotros tenemos que hacernos cargo de esas deudas. Esto no puede ser así. Esto tiene que ver con nosotros. Fuimos demasiado condescendientes con estos personajes que lo único que hacen es destruir la Argentina”.

“Hay que entender que la magnitud del problema, más la pandemia, la guerra y un mundo que genera liderazgos muy dependientes del poder corporativos. Si no cortamos de raíz la dependencia de la democracia del poder corporativo, no tenemos una perspectiva cierta de transformar los derechos y garantías esenciales para la mayoría popular”, concluyó.