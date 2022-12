Argentina vs. Países Bajos: formaciones confirmadas y cómo verlo

Argentina y Países Bajos se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Lusail Stadium por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El arbitraje estará a cargo del español Mateu Lahoz.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Países Bajos: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké, Dumfries, Blind; de Roon, Frankie de Jong, Gapko; Bergwijn y Memphis. DT: Louis van Gaal.

El partido será televisado por TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.



Para los que no tenga TV, los operadores también ofrecen transmisión por móvil e internet, según anunció la FIFA. Las aplicaciones de streaming como DirecTV Go, TyC Sports Play, Flow o Telecentro Play también tienen disponibles los partidos del Mundial de forma on demand. Así se podrán ver todos los encuentros que se hayan jugado y el público no haya alcanzado a ver.

Para ver desde TyC Sports Play, solo hay que registrarse con un correo electrónico en TyCSportsPlay.com, en caso de tener un servicio contratado de cable o DirecTV.

En tanto, quienes tengan contratado el servicio de DirecTV, podrán acceder sin costo la plataforma de DirecTV GO. Para el resto, hay dos planes disponibles: el básico y el full. El primero, tiene un precio de 1690 pesos mensuales y permite dos reproducciones en simultáneo. Mientras que el full cuesta 2490 pesos al mes y varía en la cantidad de canales.

Por su parte, Flow ofrece dos tipos de servicios: Now y Box. El primero permite la reproducción en simultáneo de dos dispositivos y el segundo tiene acceso a YouTube, Prime Video, Netflix y Disney +. Los usuarios de Personal podrán acceder a una prueba de siete días sin cargo y luego tendrán la opción de pagar por el contenido que desean ver. Para el resto de los clientes la tarifa, según el servicio incluido, arranca en los $1800 hasta los $3990.

Otra de las opciones es Telecentro Play que viene incluido en los servicios de cable e internet de dicha empresa. El valor del servicio es de 399 pesos al mes e incluye 45 señales, entre las que se incluyen los canales de deporte.