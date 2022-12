El GM Leandro Krysa y el GM Alan Pichot empataron una partida donde el primero estuvo más cerca de la victoria. Krysa puso en aprietos a Pichot desde el comienzo de la partida y presionó con un juego dinámico, pero no logró doblegar a Alan y, con poco tiempo antes del control, cometió una imprecisión lo que llevó al equilibrio de la partida y las tablas.



La defensa francesa del GM Fernando Peralta no fue suficiente para superar al joven MF Joaquín Fiorito y quedar como único líder. Fiorito jugó muy sólido y luego de 34 jugadas la partida finalizó en empate.

El que sí aprovechó las tablas de los punteros fue el GM Sandro Mareco, que superó al MF Juan Manuel Gaitán y deberá enfrentar a Krysa por la última ronda. Mareco aspira a obtener su segundo título nacional.

El MI Pablo Acosta, que acaba de obtener su segunda norma de GM, empató contra el GM Ariel Sorín y aún se mantiene en la pelea por el campeonato.

Por otro lado, las partidas entre el GM Federico Pérez Ponsa y Diego Flores, y GM Diego Valerga y Kevin Paveto, finalizaron en tablas.

Las posiciones son: Peralta, Krysa y Mareco 7 puntos; Pichot y Acosta 6,5 puntos; Fiorito 5,5 puntos; Flores y Pérez Ponsa 4,5 puntos; Valerga 4 puntos; Sorín y Paveto 3 puntos; Gaitán 1,5 puntos.

Por la última ronda se enfrentarán Mareco vs Krysa; Peralta vs Acosta; Pichot vs Fiorito; Flores vs Valerga; Sorín vs Pérez Ponsa; y Paveto vs Gaitán.

El certamen tiene lugar en Bariloche y es organizado por la Federación Argentina de Ajedrez en conjunto con la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro junto a la Secretaría de Deportes de la Nación.