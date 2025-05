En las efemérides del 13 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1854. Nace Almafuerte

Nace Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, en San Justo. Se instaló en La Plata, donde trabajó como periodista y docente. Entre sus obras se pueden mencionar: Lamentaciones, Siete sonetos medicinales, El misionero y Evangélicas. Poco antes de su muerte recibió una pensión vitalicia del Congreso Nacional. Falleció el 28 de febrero de 1917. Su casa en La Plata es hoy un museo.

1917. La Virgen de Fátima

Tres niños pastores de la localidad portuguesa de Fátima, en Portugal, afirman que se les apareció la Virgen María. Los pequeños Lucía dos Santos, de 10 años; y sus primos Francisco (8) y Jacinta Marto (7) aseguran tener visiones que se extienden hasta el 13 de octubre, en las que la Virgen les habría anticipado una nueva guerra mundial; la reconversión de Rusia al cristianismo (al mismo tiempo se producía la Revolución Rusa); y el atentado contra Juan Pablo II, que sucedió en el 64º aniversario de la primera aparición. Es lo que se conoce como "Los tres misterios de Fátima". Los hermanitos Marto murieron víctimas de la pandemia de gripe española, después de la Primera Guerra. Lucía tomó los hábitos y murió en 2005, a los 97 años. Fátima es hoy uno de los principales lugares de peregrinación del catolicismo.

1922. El nacimiento de Marco Denevi

En la localidad bonaerense de Sáenz Peña nace el escritor Marco Denevi. Su primera novela, Rosaura a las diez, de 1955, le valió el Premio Kraft y lo puso en la consideración de la crítica y el público. Fue llevada al cine por Mario Soffici en 1958. Más tarde vinieron obras como Ceremonia secreta, Falsificaciones, Los asesinos de los días de fiesta, La República de Trapalanda y Una familia argentina. Falleció en 1998.

1948. Nace Pepito Cibrián

Nace Pepe Cibrián Campoy en La Habana, donde trabajaban sus padres actores, José Cibrián y Ana María Campoy. Ha sido un exponente del teatro musical, con títulos como Aquí no podemos hacerlo, Calígula, Drácula, El jorobado de París, Otelo y Excalibur. Militó por la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo, tras lo cual pudo casarse con su pareja. En 2011 fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

1950. La primera carrera de Fórmula 1

El italiano Giuseppe Farina gana el Gran Premio de Inglaterra que se corre en el circuito de Silverstone. Es la primera carrera de una nueva categoría de automovilismo deportivo: el campeonato mundial de pilotos. Farina, piloto de Alfa Romeo, se consagrará ese año como primer campeón de la Fórmula 1.

1950. El nacimiento de Stevie Wonder

En Saginaw, Michigan, nace Stevland Hardaway Morris. Ciego de nacimiento, hará historia en la música popular como Stevie Wonder. Comenzó su carrera como adolescente en el sello Motown. Ha vendido más de cien millones de discos. Además de cantar, toca varios instrumentos, como el piano, la armónica y la batería. En 1985 recibió el Oscar a la mejor canción por "I Just Called to Say I Love You", de la película Una chica al rojo vivo. Al recibir la estatuilla la dedicó al preso político más famoso del mundo, Nelson Mandela, lo que motivó que los supremacistas prohibieran su música en Sudáfrica. Por su activismo social, el presidente Barack Obama le confirió en 2014 la Medalla Presidencial de la Libertad, máxima distinción de los Estados Unidos.

1966. El tiroteo que inspiró ¿Quién mató a Rosendo?

Tiroteo en la pizzería La Real, en Avellaneda. Muere un dirigente sindical de la UOM, Rosendo García. También caen dos militantes de base, opuestos a la conducción de Augusto Timoteo Vandor: son Juan Zalazar y Domingo Blajaquis. El propio Vandor se encuentra presente cuando suenan los disparos. Rodolfo Walsh investiga el caso, que se publica por entregas en el diario de la CGT de los Argentinos, y establece que el grupo integrado por Blajaquis y Zalazar no llevaba armas, así como la posibilidad de que el propio Vandor hubiera matado a García. La investigación se publica luego como libro. ¿Quién mató a Rosendo? relata los pormenores del caso y también examina el comportamiento del sindicalismo desde la caída de Perón.

1981. Atentado contra Juan Pablo II

El Papa Juan Pablo II sufre un grave atentado. El Pontífice recorre la Plaza de San Pedro en su habitual audiencia pública de los miércoles cuando suenan disparos. El Papa polaco cae herido, con heridas en un brazo y una mano. Dos tiros impactan en su estómago. Mientras se desangra, es llevado de urgencia al Policlínico Gemelli. Allí lo operan y le salvan la vida. El autor del atentado es un joven turco de 23 años, Mehmet Alí Agca, capturado de inmediato. A los dos meses es condenado a prisión perpetua. Indultado en 2000, regresó a Turquía, donde cumplió sentencia por otros delitos hasta su liberación en 2010. Agca fue visitado en la cárcel por Juan Pablo II en 1983, en un encuentro en el que fue perdonado por Karol Wojtyla. Al momento del crimen militaba en los Lobos Grises, un grupo turco de extrema derecha. Se ha sospechado del espionaje búlgaro como instigador del atentado, por la postura anticomunista del Papa.

1988. La muerte de Chet Baker

El trompetista y cantante Chet Baker muere al caer del segundo piso de un hotel en Ámsterdam, tras consumir drogas. Tenía 58 años. Integró el cuarteto de Gerry Mulligan en los años 50. Su adicción a la heroína y a la cocaína comenzó en esa época y fue a prisión varias veces. Su carrera repuntó a mediados de los años 70 y estaba en plena actividad al momento de su trágico final.