Los seleccionados de Francia, actual campeón del mundo, e Inglaterra protagonizarán este sábado a partir de las 16 (TV: TyC Sports, DirecTV) en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor, un apasionante cruce por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Si se toma en cuenta la gran riqueza individual y el funcionamiento de ambos, Francia es puro vértigo y fulminante para destruir sistemas defensivos, mientras que Inglaterra, quizás con menor técnica, es macizo y contundente a la hora de concretar.

Si al finalizar los 90 minutos el partido está empatado, se jugarán 30 minutos suplementarios; de persistir la igualdad, el semifinalista se definirá mediante remates desde el punto penal.



El ganador de la eliminatoria avanzará a semifinales, instancia en la que enfrentará al vencedor del partido que animarán previamente este sábado desde las 12 Portugal y Marruecos en la ciudad de Al Thumamaio.





Promesa de gran partido, dos potencias europeas irán frente a frente con mentalidad ofensiva, cada uno con sus armas, incentivados sabiendo que es una oportunidad única.



Francia sale a la cancha con uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo, el delantero Kylian Mbappé, goleador del Mundial con cinco tantos y un dilema sin resolución hasta ahora para las defensas rivales.



No hay un jugador que marque más diferencia que el galo en el "uno contra uno", ya que es una mezcla explosiva de velocidad y habilidad coronada generalmente con un remate fortísimo que es más que un pase a la red.



Pese a que su figura acaso eclipsa al resto, el equipo de Didier Deschamps no se limita al compañero de Lionel Messi en el PSG, ya que tiene como socio a Olivier Giroud, que hizo tres tantos y es el máximo anotador de "les bleus" en la historia.



Francia es un equipo con exquisitos jugadores. Es tanta la calidad y cantidad de jugadores con la que cuenta que pasan "inadvertidas" las ausencias por lesión de N'Golo Kante, Presnel Kimpembe, Didier Pogba y Karim Benzema, último Balón de Oro.



En fase de grupos, Francia venció a Australia (4-1) y Dinamarca (2-1), cayó 1-0 con un equipo alternativo ante Túnez y venció 3-1 en octavos a Polonia.



Ante tanta opulencia aparecerá Inglaterra, un equipo maduro, con la mezcla justa de la experiencia de varios y la juventud de muchos, pero sobre todo con la urgencia de ganar un título para sumarlo a aquel lejano de 1966.



La derrota en semifinales de Rusia 2018 ante Croacia, en tiempo suplementario, y la dolorosa caída ante Italia en Wembley, por penales, en la final de la Eurocopa jugada en 2021, donde los británicos fueron locales casi todo el torneo, son dos espinas que aún permanecen.



La Inglaterra de Gareth Southgate tiene a Harry Kane, goleador y cada vez más jugador y asistidor, como estandarte de experiencia y al incipiente talento de Jude Bellingham, con frescos 19 años como elemento para quebrar al adversario.



Su poder de gol se agranda con Phil Foden, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Raheem Sterling, quien ya volvió desde Inglaterra tras el robo sufrido por su familia. En el fondo cuenta con un caudillo: el zaguero Harry Maguire.



Inglaterra en fase de grupos venció a Irán (6-2) y a Gales (3-0), empató sin tantos con Estados Unidos y en octavos superó 3-0 a Senegal.



La historia indica que jugaron 31 veces con ventaja inglesa de 17-9 con cinco empates. En Mundiales lo hicieron en dos ocasiones: en 1966, Inglaterra ganó 2-0 y en España 1982 los galos se impusieron 3-1.



Un dato actual indica que de los últimos ocho encuentros que jugaron, Francia ganó cinco, dos empataron y sólo uno fue para Inglaterra.

Partido "para disfrutar"

Deschamps le quitó presión al trascendental partido. "Vamos a jugar cuartos de final de un Mundial. Acá no hay estrés ni nada por el estilo; tenemos que disfrutar el partido contra Inglaterra", subrayó el DT de 54 años, en la rueda de prensa previa.



"Desde que comenzó la Copa del Mundo nos hemos manejado con calma y serenidad; debemos seguir así, sabemos que será un partido complicado y que debemos cuidarnos del contragolpe y las jugadas de pelota parada en las que Inglaterra es fuerte", analizó el ex futbolista que integró el seleccionado francés que conquistó el primer título mundial para su país en el Mundial que lo tuvo como anfitrión en 1998; luego sumó el segundo como DT en Rusia 2018.



"Imagino que Inglaterra habrá estudiado los movimientos de Mbappé, es un jugador que sabe marcar diferencias. En el último partido no estuvo en el mismo nivel que en los anteriores pero aún así fue decisivo", expresó Deschamps en alusión al triunfo en octavos de final sobre Polonia (3-1) con dos goles del delantero del PSG.



El entrenador recibió una propuesta en las últimas horas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para renovar su contrato y al respecto dijo: "Agradezco la propuesta a través de su presidente Noel Le Graet, pero no es el momento. Lo único importante ahora es hacer un buen partido y pasar a semifinales", concluyó.



"Sabor especial" para el capitán

El arquero Hugo Lloris, capitán de Francia, también habló en conferencia de prensa. "Un partido así, en un Mundial y ante Inglaterra hacen que el partido tenga un sabor especial. Nos estamos preparando para cumplir con las expectativas y en lo posible llegar a las semifinales", analizó.



El arquero de 35 años resaltó el poderío de los ingleses y en especial del goleador Harry Kane, su compañero en el Tottenham Hotspur.



"Será un partido en el que todos los detalles cuentan, deberemos estar sólidos. Con Kane llevamos casi nueve años juntos en el Tottenham, nos conocemos muy bien, es un líder, un delantero top, habrá que estar muy atentos con él", subrayó el arquero nacido en Niza.





Marroquíes y lusos, con CR7 en duda

Portugal, con Cristiano Ronaldo en duda entre los titulares, se enfrentará desde las 12 (TV: TyC Sports) al sorprendente seleccionado de Marruecos, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y con arbitraje del argentino Facundo Tello.

En este partido se contrastarán dos formas diferentes de concebir el juego, ya que Portugal se fundamenta en el poderío ofensivo (marcó 12 goles) y Marruecos en el cerramiento defensivo, con tres vallas en cero en el Mundial y mantiene un invicto de dos triunfos y dos empates.







Marruecos viene siendo una de las grandes sorpresas mundialistas, con sus figuras en el arco como Bono -atajó tres penales ante España y la sacó de Qatar-, Achraf Hakimi en la defensa y Youssef En-Nesyri en el ataque.

El combinado marroquí se enfrentó a Croacia (0-0), Bélgica (2-0) y Canadá (2-1) en la primera ronda, y luego dejó en el camino a España por penales tras igualar en cero.



Marruecos buscará ser el primer equipo africano en clasificarse a la semifinal de un Mundial, tras las frustraciones de Camerún en Italia 1990, Senegal en Corea-Japón 2002 y Ghana en Sudáfrica 2010.



Enfrente estará Portugal, que le ganó a Ghana (3-2) y a Uruguay (2-0) en fase de grupos y en esa misma instancia cayó con Corea del Sur (2-1).



Portugal es una de las selecciones que mejor fútbol desplegó y en el último enfrentamiento contra Suiza (goleada 6-1) tuvo a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes por una decisión táctica y su reemplazante Gonçalo Ramos marcó tres goles.

Al respecto, el entrenador Fernando Santos señaló que tuvo una charla con el astro luso para contarle que no iba a jugar desde el comienzo. "Otros entrenadores lo hacen diferente. Esa conversación tuvo que suceder. No lo hago con todos, pero el capitán del equipo, alguien que ya lo ha dado todo, ​​por su profesionalismo y por lo que representa, tenía que tener esta conversación con él", detalló el seleccionador.

Al respecto, Santos añadió: "Pensé que el partido iba a ser muy complicado, que su entrada podía ser importante. Cristiano no estaba muy contento, obviamente", comentó el DT sobre una conversación que fue "normal y sin complicaciones", aunque el delantero portugués no lo aceptó "fácilmente".



"Nunca amenazó con irse de la concentración. Creo que es hora de parar con algunas cosas. Dejen a Ronaldo en paz, no se lo merece por todo lo que ha hecho por el fútbol portugués", pidió en la conferencia de prensa.



Será el tercer enfrentamiento entre ambos combinados en un Mundial tras verse las caras en la fase de grupos de 1986, con éxito marroquí (1-3) y en Rusia 2018, con festejo por la mínima de los lusos con un tanto de Cristiano Ronaldo.