Los festejos rosarinos por la agónica victoria del seleccionado argentino sobre Países Bajos y su pase a cuartos de final del mundial de Qatar, no se hizo esperar. La fuerte tormenta que se desató tras la zaga de penales no frenó a los miles que llegaron hasta el Monumento a la Bandera para dar rienda suelta a la alegría, por el contrario el festejo fue más épico bajo la lluvia. Un viernes feriado infernal, con una térmica de 39º, terminó a pura alegría y emoción por la victoria de la Scaloneta en los penales. Como había pasado ya desde la fase de grupos en forma temprana, porque este Mundial empezó antes para el seleccionado, la gente no se guardó nada cada vez que el equipo dio un paso más en la Copa y el de esta jornada fue, hasta ahora, el punto más alto de euforia y celebraciones, incluso con el alerta por tormentas vigente y algún que otro chaparrón que cayó cuando Lautaro Martínez convirtió el penal que le dio el boleto a semifinales. Por supuesto, los rosarinos de la selección con Lionel Messi a la cabeza, fueron los más celebrados.