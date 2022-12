Desde Santa Fe

La ex vicegobernadora Griselda Tessio dijo que la condena a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner es la “crónica de una muerte anunciada”. “La sentencia estaba escrita y no sé si desde el primer día del juicio que comenzó hace tres años, en 2019”. “Pocas veces hemos visto un proceso penal tan plagado de irregularidades y falta de pruebas”. En la instrucción de la causa, el juez federal de Comodoro Py Julián Ercolini “cometió barbaridades procesales” y en las audiencias de debate, el “desempeño” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue “lamentable” y los jueces del Tribunal Oral Nº 2 que dictaron el veredicto, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso hasta le negaron el “derecho a hablar” y defenderse, cuando se sabe que cualquier imputado “puede hablar y aclarar cuestiones” en cualquier momento del proceso. “El único fundamento de la condena es político”, alertó Tessio. “Nunca hubo una persecución política, mediática y judicial tan hostil y cruel a un presidente de la Nación”, como a Cristina. “A ella la persiguieron por que es mujer” y no se doblega ante los poderes fácticos y medios hegemónicos. “Cristina dice que nunca fue mascota del poder y eso es cierto”, agregó.

Tessio advirtió sobre la condena a CFK a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos con una metáfora que no parece casual. “Es la crónica de una muerte anunciada”, dijo en un diálogo con Santa Fe Canal, la TV pública de la provincia. “La condena se venía esperando. Y tengo mis dudas si no estaba escrita desde el primer día que comenzó el juicio hace tres años”, en 2019. Es que en sólo tres meses intentaron matarla y la condenaron: la tentativa de magnicidio fue el 1º de setiembre y la sentencia que la declara culpable por supuesta “administración fraudulenta” se conoció el 6 de diciembre.

Ante una consulta, Tessio coincidió con el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien dijo que el juicio a Cristina fue “un desastre” y que los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso no podrán sostener los “fundamentos” del veredicto. Erbetta le apuntó a Giménez Uriburu porque en el juicio mostró un mate de Liverpool, un equipo de fútbol que integra junto con el fiscal Luciani y el camarista Mariano Llorens y jugaban en la quinta “Los Abrojos” de Mauricio Macri. “La situación del juez matero es bochornosa. Saca un mate con el logo del equipo, eso sólo justifica el apartamiento inmediato porque hay un estándar internacional. ¿Qué garantía tengo yo con un juez que actúa de esa manera?”, interpeló Erbetta.

“Pocas hemos visto un proceso penal tan plagado de irregularidades, inexactitudes y falta de pruebas”, remarcó Tessio. En la instrucción de la causa, “el juez Ercolini cometió barbaridades procesales”.

Y en el juicio, “el desempeño de los fiscales Luciani y Mola ha sido endeble, frágil, débil, para decirlo con una sola palabra: lamentable”. Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso hasta le negaron a Cristina el “derecho de hablar” y defenderse, cuando se sabe que cualquier imputado “puede hablar y aclarar cuestiones” en cualquier momento del proceso. “Además, los propios testigos de la Fiscalía no inculparon” a Cristina y acerca de las obras en la provincia de Santa Cruz “ella no tuvo nada que ver” porque “los presupuestos fueron aprobados por el Congreso”.

Tessio consideró también “inaudito” que los fiscales Luciani y Mola hayan imputado a CFK por supuesta “asociación ilícita”, que después el Tribunal dejó de lado en su veredicto.

-¿La vicepresidenta de la Nación ha víctima de una persecución política? –le preguntaron.

-Desde el primer momento que ella asumió como presidenta de la Nación (el 10 de diciembre de 2007), desde los medios hegemónicos hubo una persecución política, al principio más sutil y más disimulada. Vamos a decir las cosas como son. Primero, porque es mujer. Nunca hubo una persecución política tan hostil, tan tenaz, tan cruel a un presidente hombre. Y segundo, porque Cristina Kirchner no se doblega. Como ella dice, nunca fue mascota del poder y es cierto. La conozco, a pesar de estar en posiciones encontradas muchas veces, pero la he tratado bastante. Es una persona desafiante, avasalladora, que en ningún momento mantiene esa posición de sumisión que muchas veces las mujeres tienen en el mundo político, de las empresas y de las corporaciones, por suerte, cada vez menos –contestó.

“El único fundamento de la condena a Cristina es político”, dijo Tessio en otra entrevista por LT9. “Estoy convencida de que la quieren proscribir. Tanto es así que los fiscales (Luciani y Mola) la imputaron por el (supuesto) delito de jefa de una asociación ilícita. Un absurdo impresionante”, que el Tribunal dejó de lado, aunque la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. “Lo de la asociación ilícita era demasiado absurdo”.

-¿No se atrevieron a tanto?

-El Tribunal no siguió a los fiscales (Luciani y Mola) que evidentemente estaban de pesca, salieron a pescar delitos –concluyó Tessio que conoce el fuero, porque fue fiscal federal durante años y estuvo al frente de la unidad de investigaciones de los delitos de lesa humanidad en jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario.