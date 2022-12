A diario los argentinos nos desayunamos en cual es la nueva pelea con el mal llamado “campo”. Pasa que el complejo agro exportador ingresa unos US$ 30 mil millones anuales. Dólares que son vitales para nuestra economía, para sostener las importaciones necesarias del sector industrial. Sector industrial que entre otras cosas genera trabajo en cantidad y calidad. Por ejemplo, las automotrices importan autopartes por unos US$ 8 mil millones año. Y así, con cada uno de nuestros sectores industriales o de servicios. Para romper con este cepo, lo que necesitamos es aumentar drásticamente nuestras exportaciones. Y hoy hay dos sectores que nos pueden ofrecer esa posibilidad: la minería y los hidrocarburos.

Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas shale, con las inversiones necesarias puede producir gas para exportar al mundo. Eso requiere tender gasoductos hasta los puertos y construir plantas de licuefacción que requieren, de nuevo, decenas de miles de millones de dólares.

En 2007 Lula anunciaba el descubrimiento del yacimiento Presal de aguas profundas en las costas de los estados de San Pablo y Río de Janeiro. Hoy Brasil produce tres millones de barriles diarios, de los cuales exporta casi la mitad, lo que representa unos 45 mil millones de dólares. Es decir, un cincuenta por ciento más que nuestras exportaciones agropecuarias. Conmocionado por el descubrimiento Lula expreso: “El Presal es una dádiva de Dios, una riqueza que bien explotada y administrada puede impulsar grandes transformaciones en el país, mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo. Un hecho extraordinario, que llenó de admiración al mundo y de orgullo a los brasileños. Esto confirma que Dios es brasileño”

Si Dios quiere y la justicia marplatense no sigue poniendo piedras en el camino, en mayo o junio del 2023, YPF con sus socios extranjeros estará perforando el pozo exploratorio Argerich I, que va a dar la confirmación o no de la existencia de un “Presal” argentino. Según los estudios existentes, el yacimiento Argerich podría producir 200 mil barriles día. Para tener una idea de magnitud, hoy Argentina produce en total, contando todas las empresas) 550 mil barriles por día. Y monetizados esos 200 mil barriles significan unos US$ 7 mil millones al año de exportaciones.



Pero los estudios de YPF y otras empresas determinan que puede haber diez, veinte o más yacimientos del volumen del Argerich. Entonces podemos pensar en multiplicar esos 200 mil barriles por diez o por veinte. Y no estamos hablando de ninguna fantasía, Brasil piensa llegar a los 4 millones de barriles por dia y están acá cerquita nuestro. Y me olvidaba decir ¿alguno fue a veranear a Buzios, Rio, Natal, Salvador? Pues les aviso que frente a sus hermosas playas, 150 kilómetros mar adentro, están las plataformas petroleras extrayendo petroleo y gas. Supongo que ninguno de nosotros dejaría de ir a darse un chapuzón allí, si el bolsillo y el dólar Qatar lo permitiese. Como nadie dejará de ir a Mar del Plata, donde las plataformas van a estar 300 kilómetros mar adentro, o a Punta de Este, ahora que los uruguayos licitaron sus áreas offshore. Cientos de las mejores playas del mundo, tienen cerca producción de petroleo y el turismo, bien gracias.

Explorar nuestra plataforma marítima es una enorme posibilidad que los argentinos y en especial los bonaerenses no podemos dejar pasar.

* Escritor y periodista