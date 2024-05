Tras agotar las entradas del show programado para el 1 de diciembre en el estadio de Huracán, Iron Maiden sumó una segunda fecha en Buenos Aires, pero cambió de locación: la nuelva presentación será el 2 de diciembre en el Movistar Arena y la preventa de entradas comienza el lunes 6 de mayo a las 12 y la venta general, el miércoles 8 de mayo desde las 12, en la web del estadio.

"Los invitados especiales de este espectáculo serán Malon. No se agregarán más shows a The Future Past Tour", escribió la banda en sus redes sociales para hacer el anuncio sobre su nueva presentación.

La preventa que comienza el lunes a las 12 es exclusiva para clientes del Banco BBVA, quienes podrán aprovechar de hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard (en todas las instancias de compra), y la venta general se habilitará desde el miércoles a las 12.

“The Future Past World Tour” presenta canciones que van desde su más reciente álbum, Senjutsu, pasando por el legendario Somewhere In Time, de 1986, junto a los clásicos favoritos de los fans.

La última vez que la banda estuvo en Argentina fue el 12 de octubre de 2019 en el estadio de Vélez, ante 50.000 personas, con dos horas a puro heavy metal, en el marco del "The Legacy of the Beast Tour".



Iron Maiden tiene más de 100 millones de discos vendidos, más de 2.000 presentaciones en vivo en 63 países y millones de fanáticos alrededor del mundo.