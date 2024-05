Con los dos shows que dio La Renga en La Plata, se inauguraron los recitales más esperados de mayo 2024, que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales que ya agotaron casi todas las entradas para sus presentaciones.



Abel Pintos

Tras sus shows en el Luna Park de Buenos Aires, el cantante se presenta en Córdoba el 8 y 9 de mayo, en el Estadio Atenas. Las entradas se venden a través del sitio Edenentradas.com, con precios que van desde los $ 25.000 a los $ 60.000 según la ubicación.

Pavement

Imagen: Tarina Westlund

La banda californiana, considerada una de las bandas referentes del indie norteamericano de los 90, se presenta próximo 15 de mayo en el C Complejo Art Media de Chacarita. Aún se pueden conseguir entradas en la web de Passline a un costo de $ 60.000 y se pueden adquirir en un pago con tarjetas de débito, o en cuotas con tarjetas de crédito y Mercado Pago crédito.

Emilia Mernes

Imagen: Alejandra Morasano

Emilia Mernes sigue con sus fechas en el Movistar Arena, donde se presentará el próximo martes 7 (por el show suspendido del viernes 3), el 29, 30 y 31 de mayo. Tras batir el récord de 10 show agotados en ese estadio porteño, anunció dos fechas en Estadio de Vélez Sarsfield para el 12 de octubre y 13 de octubre.

Louis Tomlinson

El ex One Direction dará un show en el Estadio de Vélez Sarsfield el 18 de mayo. Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Live Pass. Tomlinson vuelve al país en el marco de su gira "Faith in the Future World Tour". La última vez que actuó en Argentina fue en 2022, con su álbum "Walls".

