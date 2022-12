Hija de la inmensa María Ibarreta y el inolvidable y querido Norberto Aroldi, actor, poeta y autor de “El andador”, entre otros clásicos de nuestro teatro, Florencia Aroldi es una de las dramaturgas más requeridas de la escena nacional.

En diálogo con AM750, la escritora habló sobre sus proyectos y adelantó que en marzo del año que viene vuelve con su obra "Scalabrini Ortiz", que cuenta los últimos días de la vida de Raúl Scalabrini Ortiz, el gran pensador nacional y popular, protagonizada por Alejandra Darín y Pablo Razuk en el Picadero.

"Pablo Razuk fue el que me dio la idea para que la escriba y dije que sí", recordó.

"Vuelve también Jarra de Porcelana que dirige Mariano Dossena sobre una adaptación de la novela Roto", agregó. y aseguró: "Estoy muy orgullosa de este trabajo, porque el teatro es un trabajo en equipo".

Además, señaló que le gusta "hacer trabajos de dramaturgia en los ensayos", lo que es "ajustar" el texto.

Por otro lado, habló de su herencia familiar y de cómo influyó en su profesión: "Estoy feliz de la herencia de haber crecido en una familia de artistas, en como estimularon mi imaginación a través de los libros, de poetisas, etc. En mi casa cuando dije que todavía no había leído Hamlet me lo mandaban a leer", contó entre risas.

"Ser artista es una manera de ver el mundo, de entender la vida, entender la relación con la muerte, con la incertidumbre", sostuvo.

Por último, habló de la figura de su padre, y de su influencia: "Mi padre se encargó de dejarme el legado en escritos, poesías, honrar la vida, el misterio, el milagro de la existencia".

"Tengo estos cuadernos donde me habla directamente. Entonces, para mí, la palabra es lugar de encuentro", concluyó.